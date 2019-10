Dlaczego większość z nas tyje wraz z wiekiem? Naukowcy znają odpowiedź

Otyłość jest powszechna. To światowy problem, z którym trzeba walczyć, ponieważ zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2, chorób serca, udaru mózgu i niektórych nowotworów.

Donald D. Hensrud, profesor medycyny zapobiegawczej i odżywiania w Mayo Clinic College of Medicine, mówi, że jednym z głównych powodów, dla których tyjemy wraz z wiekiem, jest fakt, że stopniowo tracimy masę mięśniową, o około 1 procent rocznie. Powoduje to obniżenie podstawowej przemiany materii, czyli proces spalania kalorii podczas odpoczynku. Im niższe tempo metabolizmu, tym mniej kalorii spalamy.

Utrzymanie masy mięśniowej jest kluczowe

To, że stopniowo tyjemy, może być trudne do zauważenia z roku na rok. Jednak jeśli porównamy nszą przemianę materii i sylwetkę, gdy mięliśmy 20 lat i teraz, w wieku np. 50 lat, zauważymy różnicę.

Wraz z wiekiem nie tylko rzadziej się ruszamy, ale także rzadziej pozwalamy sobie na tzw. spontaniczną aktywność fizyczną. Istotne są także ćwiczenia siłowe, bo to właśnie one pozwalają utrzymać masę mięśniową, nawet podczas spalania tłuszczu. Zarówno ilość masy mięśniowej, jak i aktywny tryb życia wpływają na tempo przemiany materii. Oznacza to, że można z powodzeniem zapobiec tyciu wraz z wiekiem.

