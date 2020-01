10 najlepszych sposobów, by schudnąć po 40. roku życia

To prawda: po 40-tce zaczynają dawać się we znaki kilogramy, które niepostrzeżenie zaczynają obciążać twoje ciało. Nie oznacza to, że nie możesz być w najlepszej życiowej formie – oznacza to tylko, że musisz ciężko pracować, aby ją osiągnąć. Ale dodając dodatkowy trening siłowy i przestrzegając zdrowej diety możesz nie tylko wyglądać świetnie, ale także obniżyć ryzyko chorób serca i zespołu metabolicznego.

Wyzwanie: odchudzanie po przekroczeniu 40. roku życia

Głównym powodem, dla którego utrata masy ciała po 40. roku życia staje się trudniejsza jest to, że metabolizm spowalnia każdego roku, co utrudnia spalanie kalorii. W miarę starzenia się tracisz również masę mięśniową, a mięśnie spalają się szybciej niż tłuszcz.

Ponadto spadek poziomu estrogenu w okresie okołomenopauzalnym i menopauzy (który może rozpocząć się w wieku 40 lat) może powodować wrażliwość na insulinę, co utrudnia organizmowi kontrolowanie poziomu cukru we krwi. Jeśli poziom cukru we krwi stale rośnie i spada, może to zwiększyć apetyt na niezdrowe przekąski.

Nic więc dziwnego, że tak wiele kobiet po 40. roku życia dochodzi do ściany w temacie odchudzania. Ale nie martw się. Oto kilka sposobów, aby przechytrzyć swój spowolniony metabolizm i odchudzić się – na dobre.

