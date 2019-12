Postanowienia noworoczne. Naukowiec zdradza, na jaką dietę warto przejść

W artykule przeglądowym opublikowanym w The New England Journal of Medicine 26 grudnia, neurobiolog Johns Hopkins Medicine Mark Mattson konkluduje, że przerywany post jest doskonałym rozwiązaniem.

Mattson, który przez 25 lat badał wpływ przerywanego postu na zdrowie i przyjął go sam około 20 lat temu, pisze, że „przerywany post może być częścią zdrowego stylu życia”. Mattson twierdzi, że jego nowy artykuł ma pomóc w wyjaśnieniu naukowych i klinicznych zastosowań przerywanego postu w sposób, który może pomóc lekarzom w prowadzeniu pacjentów, którzy chcą go wypróbować. Szereg badań na zwierzętach i niektóre badania na ludziach wykazały, że naprzemienne okresy postu i jedzenia sprzyjają zdrowiu komórkowemu, prawdopodobnie poprzez uruchomienie odwiecznej adaptacji do okresów niedoboru pokarmu zwanych zmianami metabolicznymi. Taka zmiana ma miejsce, gdy komórki zużywają zapasy szybko dostępnego paliwa na bazie cukru i zaczynają przekształcać tłuszcz w energię w wolniejszym procesie metabolicznym. Mattson mówi, że badania wykazały, że ten przełącznik poprawia regulację poziomu cukru we krwi, zwiększa odporność na stres i tłumi stany zapalne.

Post przerywany – zasady

Post przerywany to kolejny sposób na zdrowie i szczupłą sylwetkę. Dieta IF znajduje coraz więcej zwolenników, którzy poświadczają jej fenomenalne efekty i doskonały wpływ na zdrowie oraz samopoczucie. Polega ona na naprzemiennym poszczeniu i normalnym spożywaniu posiłków bez liczenia kalorii i ograniczeń żywieniowych. W załażeniu dieta IF ma pomóc w redukcji zbędnych kilogramów, zapobiegać efektowi jo-jo, przyśpieszać metabolizm i pomagać w utrzymaniu zdrowego poziomu cholesterolu, a także zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Rodzaje postu przerywanego:

Eat Stop Eat – można jeść normalnie przez 6 lub 5 dni w tygodniu, a głodówkę stosować przez 1 lub 2 dni;



Leangais – zakłada poszczenie przez określoną liczbę godzin w ciągu dnia; dla kobiet poleca się model 14/10, czyli 14 godzin głodówki i 10 godzin, w których można jeść niemal bez ograniczeń (okno żywieniowe), a dla mężczyzn polecany jest model 16/8;



The Warior Diet – zakłada 20 godzin postu i jedynie 4 godziny, kiedy można spożywać posiłki.



Powyższe rodzaje postu przerywanego można dodatkowo modyfikować i dopasować do własnych potrzeb oraz stylu życia.

Przerywany post metodą 8/16 – zasady

Zacznij od wybrania ośmiogodzinnego okna i ogranicz spożycie żywności do tego czasu. Wiele osób woli jeść od południa do 20:00, ponieważ oznacza to, że trzeba tylko pościć w nocy i pominąć śniadanie, ale nadal można jeść zrównoważony lunch i kolację, a także kilka przekąsek w ciągu dnia. Inni decydują się jeść od 9 do 17, co pozwala na zdrowe śniadanie około godziny 9:00, normalny obiad około południa i lekką wczesną kolację lub przekąskę około godziny 16.00 przed rozpoczęciem postu.

Niezależnie od tego, kiedy jesz, zaleca się spożywanie kilku małych posiłków i przekąsek rozmieszczonych równomiernie w ciągu dnia, aby pomóc ustabilizować poziom cukru we krwi i utrzymać głód pod kontrolą. Dodatkowo, aby zmaksymalizować potencjalne korzyści zdrowotne wynikające z diety, ważne jest, aby podczas spożywania posiłku trzymać się pełnowartościowych pokarmów i napojów.

Jest to bardzo ważne, ponieważ spożywanie niezdrowych produktów, nadrabianie lub jedzenie na zapas może spowodować przyrost masy ciała i sprzyjać rozwojowi wielu chorób, w tym także zaburzeń odżywiania.

Chociaż 16/8 przerywany post jest ogólnie uważany za bezpieczny dla większości zdrowych osób dorosłych, przed rozpoczęciem warto porozmawiać z lekarzem. Szczególnie, jeśli zmagamy się z chorobami przewlekłymi i przyjmujemy różne leki.

