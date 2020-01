Dekalog zdrowego odchudzania. Zacznij rok z przytupem

Jesteśmy tym, co jemy, więc zdrowe odchudzanie wymaga przede wszystkim przejścia na odpowiednio dobraną do indywidualnych potrzeb naszego organizmu dietę. To ważne, bo każdy z nas ma inne potrzeby żywieniowe, które wynikają ze stanu zdrowia, płci, trybu życia oraz rodzaju wykonywanej pracy. Dieta odchudzająca, która jest dopasowana do potrzeb osoby prowadzącej siedzący tryb życia, nie sprawdzi się w przypadku osoby ciężko pracującej fizycznie lub wspomagającej odchudzanie intensywnym treningiem i na odwrót. O czym trzeba pamiętać, chcąc zdrowo schudnąć?

Dekalog zdrowego odchudzania. Zanim przejdziesz na dietę…

Zanim zaczniesz stosować jakąkolwiek dietę odchudzającą, musisz wykonać badania profilaktyczne. To ważne, bo wiele chorób może przebiegać bezobjawowo, powodując nadmierne przybieranie na wadze i blokując efekty odchudzania. Sprawdzenie stanu zdrowia przed przejściem na dietę odchudzającą pozwala również dopasować codzienny jadłospis do indywidualnych potrzeb organizmu.

Dekalog zdrowego odchudzania – 10 kroków do szczupłej sylwetki

1. Postaw na zdrową dietę

Zdrowa dieta to podstawa, jeżeli chcesz schudnąć bez szkody dla swojego organizmu. Nie trzeba korzystać z modnych planów żywieniowych, aby skutecznie pozbyć się zbędnych kilogramów. Odżywiając się zgodnie z Piramidą Zdrowego Odżywiania, schudniesz szybko i bez obaw o stan swojego zdrowia oraz unikniesz efektu jo-jo.

2. Jedz regularnie i w stałych odstępach czasu

Regularne spożywanie posiłków to jedna z najważniejszych zasad zdrowego odchudzania. Jedząc mniej, ale częściej, ograniczysz ryzyko występowania napadów głodu, zadbasz o odpowiedni poziom glukozy we krwi i unikniesz złego samopoczucia, które wcale nie musi być skutkiem ubocznym stosowania diety odchudzającej. Jedząc 5 posiłków każdego dnia i zapominając o dodatkowych przekąskach, szybko osiągniesz upragnione cele i wypracujesz zdrowe nawyki żywieniowe.

3. Unikaj produktów „light”

Produkty dietetyczne i dla osób na diecie wcale nie muszą sprzyjać odchudzaniu. Wystarczy przeczytać ich skład, aby się o tym przekonać, więc wybieraj ich naturalne odpowiedniki.

4. Nie eliminuj, jeżeli nie musisz

Eliminacja z odchudzającego menu laktozy, glutenu oraz podstawowych składników odżywczych to częsty błąd osób będących na diecie. Jeżeli nie masz alergii lub nietolerancji pokarmowych, nie musisz stosować diet eliminacyjnych. Zdrowa dieta odchudzająca powinna zawierać wszystkie składniki odżywcze, czyli białko, węglowodany i zdrowe tłuszcz, dlatego zapomnij też o wszystkich monodietach oraz głodówkach.

5. Pożegnaj fast foody

W zdrowej diecie nie ma miejsca na fast foody, sklepowe słodycze, napoje gazowane, półprodukty, z których można szybko przygotować „domowy” posiłek, dania instant, słone przekąski obraz inną żywność wysoko przetworzoną.

6. Powiedz „nie” panierkom, zawiesistym sosom i smażeniu

Zdrowe odchudzanie to zdrowe sposoby przygotowywania posiłków. Smażenie zastąp gotowaniem lub pieczeniem i duszeniem. Z panierek musisz całkowicie zrezygnować, a zawiesiste sosy zastąpić naturalnie zagęszczonym (zredukowanym) sosem własnym.

7. Nie podjadaj

Podjadanie na diecie to jeden z głównych grzechów podczas odchudzania. Jedząc regularnie i odpowiednio komponując jadłospis, możesz o nim zapomnieć, ale lepiej usuń z zasięgu rąk wszelkie kuszące przekąski.

8. Ćwicz codziennie

Aktywność fizyczna pozwala nie tylko szybciej spalać zbędne kilogramy, ale także pomaga redukować skutki uboczne stosowania niezdrowej diety. Aby szybko i zdrowo schudnąć, trzeba regularnie się ruszać. Na początek wystarczy umiarkowana aktywność fizyczna, czyli np. szybki spacer.

9. 2 razy w tygodniu postaw na większy wysiłek

Codzienna, umiarkowana aktywność fizyczna wiele znaczy dla zdrowia oraz tempa odchudzania, ale intensywna aktywność fizyczna przez minimum 20 minut idealnie wpływa na wygląd sylwetki.

10. Pamiętaj o zachowaniu zdrowego rozsądku

Stosując się do powyższych zasad, możesz sporo schudnąć, ale tylko wówczas, gdy w odchudzaniu będzie towarzyszył ci zdrowy rozsądek. Nie każdy chudnie w takim samym tempie, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i unikać wszelkich dróg na skróty, które mogą spowodować poważne problemy zdrowotne.

Czytaj także:

Schudnij, a doświadczysz tych 10 rzeczy. Będziesz zaskoczony!