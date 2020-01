Talia osy – czy każda z nas może ją mieć?

Od wieków talia osy była wyznacznikiem kobiecości. Niegdyś w celu jej osiągnięcia kobiety stawiały na noszenie gorsetu, który powodował, że wszelkie niechciane fałdki tłuszczu znikały, jednak wraz z upływem lat ta niezbyt wygodna moda odeszła do lamusa. Dziś talia osy jest równie modna, jednak jej uzyskanie możliwe jest dzięki innym sposobom, które w niektórych przypadkach wymagają równie wielkich wyrzeczeń.

Wcięcie w talii – od czego zależy wygląd kobiecego ciała?

Typy kobiecej sylwetki są różne, a to, jak będziemy wyglądały, dziedziczymy wraz z naszymi genami. Mało prawdopodobne jest to, że kobieta, w której rodzinie dominowała drobna, chłopięca budowa ciała będzie mogła cieszyć się modelową sylwetką i idealnym wcięciem w talii. Niestety, genów nie da się zmieścić, choć można próbować poprawić naturę w mniej lub bardziej drastyczny sposób. Trzeba tylko pamiętać o jednym – zdrowy rozsądek jest najważniejszy, bo dążenie do ideału za wszelką cenę może okazać się wyjątkowo zgubne i spowodować wiele nieprzewidzianych konsekwencji zdrowotnych.

Nie każda kobieta może mieć talię osy, ale co zrobić, żeby ją zyskać? Sposobów jest kilka, a ich skuteczność uzależniona jest od powodów braku wcięcia w talii, które są bardzo różne.

Co jest przyczyną braku wcięcia w talii?

Pierwszą i najtrudniejszą do pokonania przyczyną braku wcięcia w talii jest budowa kobiecego ciała. W przypadku kobiet o budowie kolumny wcięcie w talii niemal nie występuje, a cała sylwetka zlewa się w jedną całość – nie można wyodrębnić nie tylko talii, ale także wyraźnie zarysowanych bioder. Najczęściej w tym przypadku mamy do czynienia z dwoma typami budowy ciała, czyli kobietami bardzo szczupłymi lub o nieco przysadzistej budowie, która jednak nie ma nic wspólnego z nadwagą lub otyłością. Zapisanego w genach typu budowy ciała nie jesteśmy w stanie zmienić bez ingerencji chirurga plastycznego, który może poszerzyć biodra, odessać nadmiar tłuszczu z okolicy brzucha lub wyciąć żebra w celu uzyskania wrażenia naturalnie szczupłej talii.

Warto wiedzieć, że nawet w przypadku kobiet o niekorzystnej budowie ciała można nieco poprawić proporcje sylwetki, stosując triki mające na celu optyczne stworzenie talii osy; można też spróbować poprawić wygląd sylwetki ćwiczeniami fizycznymi.

Kolejną i znacznie częstszą przyczyną braku wcięcia w talii są zbędne kilogramy. Oponka na brzuchu skutecznie uniemożliwia cieszenie się talią osy i niestety, jest dość trudna do spalenia ze względu na specyfikę procesów redukcji tłuszczu trzewnego, który jest bardzo oporny na działanie diety i ćwiczeń fizycznych. Nie ma jednak rzeczy niemożliwych, dlatego systematyczne ćwiczenia na talię zwykle przynoszą oczekiwane efekty, choć wymagają sporo wysiłku i samozaparcia. Bardzo często powodem utraty wcięcia w talii jest bogata w produkty wysoko przetworzone dieta i brak aktywności fizycznej. Na utratę wcięcia w talii często narzekają też kobiety, które w krótkich odstępach czasu urodziły kilkoro dzieci.

Istnieje też typ kobiet, które same, nieświadomie pozbawiają się wcięcia w talii, choć mają doskonałą budowę ciała. Nieprawidłowo dobrane ubrania mogą skutecznie maskować wcięcie w talii i sprawiać, że sylwetka zacznie przypominać swym wyglądem monumentalną kolumnę.

Ćwiczenia na talię osy

Aby zyskać talię osy warto postawić na ćwiczenia mięśni brzucha w połączeniu z ogólnorozwojowym treningiem, bo spalanie rezerwy tłuszczowej jedynie z wybranego obszaru ciałom jest niemożliwe. Trening izometryczny, który rzeźbi mięsnie, doskonale usprawni wykonywanie prostych ćwiczeń gimnastycznych np. norzyc w pozycji leżącej.

Podsumowując, talia osy nie jest dana przez naturę każdej kobiecie, ale można nad nią popracować, decydując się na intensywne treningi. Można też sprawić, że zyskamy talię dzięki doborowi odpowiednich fasonów ubrań oraz dodatków.

