Tyjesz i nie wiesz, dlaczego? Chyba znamy winowajcę

Nie tracisz na wadze, więc co jest tego przyczyną? Nadmiar tłuszczu w talii może być najtrudniejszy do stracenia. Zanim zaczniesz obwiniać się za to, że nie robisz wystarczającej liczby powtórzeń na siłowni, zastanów się: w miarę upływu lat nawet niewielkie zakłócenie poziomu hormonów może powodować, że ten niesforny tłuszcz na brzuchu nie chce zniknąć.

Badania sugerują, że kobiety po menopauzie stosujące hormonalną terapię zastępczą mają niższy poziom tłuszczu w okolicach brzucha niż te panie, które tego nie robią. Zanim wybierzesz się do lekarza po receptę na kolejne tabletki, musisz wiedzieć, że istnieją naturalne sposoby na ustabilizowanie poziomu hormonów. Zmniejszenie spożycia cukru, wyeliminowanie przetworzonej żywności z diety i unikanie takich rzeczy, jak nabiał, alkohol i kofeina mogą pomóc uspokoić poziom cukru we krwi i poziom insuliny.

Zatem tak naprawdę skąd możesz wiedzieć, że boczki pojawiły się od pizzy i wina, a nie od poważniejszego problemu? Oto pięć znaków, za które winę mogą ponosić hormony, a nie twoje odżywianie.

5 znaków, które wskazują na tycie przez hormony

Jak w naturalny sposób uregulować hormony?

Głównym problemem związanym z brakiem równowagi hormonalnej przyczyniającej się do przyrostu tkanki tłuszczowej na brzuchu jest to, że wszystkie te problemy są powiązane i cykliczne: jeden problem prowadzi do drugiego i nawraca. Dlatego wiele kobiet ma trudności z wyeliminowaniem hormonalnego brzucha. Oprócz interwencji medycznej możesz zmienić styl życia, aby uregulować hormony.

„Podejmowanie codziennych świadomych decyzji dotyczących tego, co jesz, a także ilości ćwiczeń, liczby godzin snu i radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, jest kluczem do zwalczania braku równowagi hormonalnej” – mówi dr Montoya. Dr Gottfried sugeruje dokonanie przeglądu tego, co jesz. „Polecam 40 dni bez cukru, glutenu, nabiału, alkoholu i kofeiny” – wskazuje specjalistka i dodaje: „Staraj się jeść około pół kilograma warzyw dziennie, takich jak warzywa krzyżowe, wraz z białkami, które działają przeciwzapalnie. Celem jest zmniejszenie problemów żywieniowych poprzez wyeliminowanie produktów spożywczych, które mogą wywoływać różne reakcje w organizmie”.

Oprócz zmiany diety dr Gottfried zaleca przerywany post. Preferuje metodę 16:8. Każdego dnia jest ośmiogodzinne okno żywieniowej i 16-godzinny post, który zahacza także o noc. Jednak możesz zdecydować, w jakim okresie chcesz pościć, czy to rano, czy wieczorem. Radzi także robić treningi HIIT i spędzać co najmniej siedem do ośmiu godzin każdej nocy. „Niska jakość snu powoduje spustoszenie w wewnętrznej biochemii i częściej przejadasz się, gdy jesteś zmęczona” – mówi.