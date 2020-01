Utrata tłuszczu z brzucha – konieczne są dwie zmiany stylu życia

Na jaki trening na ogół decydują się panie w okresie okołomenopauzalnym? Chodzenie z kijkami lub jazda na rowerze. Oczywiście to fantastyczny pomysł, bo każda aktywność ma dobry wpływ na zdrowie. Jednak to za mało, by pozbyć się tłuszczu z okolic talii.

Konsekwencja, dieta i trening siłowy

Badania pokazują, że podnoszenie ciężarów może mieć duży wpływ na wygląd twojego ciała i ogólne samopoczucie, dlatego trening siłowy jest kluczową częścią tego planu. W rzeczywistości, gdy kobiety po menopauzie odbywały dwie sesje treningu siłowego tygodniowo, znacznie zmniejszyły tkankę tłuszczową i obwód talii w ciągu 6 tygodni, zgodnie z badaniem opublikowanym w czasopiśmie Menopause. Pamiętaj, że ćwiczenia siłowe to także te, w których wykorzystujesz ciężar swojego ciała. Kluczem do sukcesu jest jednak konsekwencja.

Zdecyduj się na produkty pełnoziarniste (pomyśl o świeżych owocach i warzywach, pełnych ziarnach i chudych białkach, takich jak drób, ryby i soczewica) i unikaj jak największej ilości przetworzonej żywności. Kiedy jesz w ten sposób, automatycznie wypełnisz talerz bogatymi w składniki odżywcze pokarmami, które zwiększają energię, budują mięśnie i zwalczają stany zapalne wywołujące choroby.

