Dopamina i zegar biologiczny a przejadanie się i otyłość – jaki jest związek?

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Current Biology naukowcy wykazali, że ośrodek przyjemności w mózgu, które wytwarza chemiczną dopaminę oraz oddzielny zegar biologiczny mózgu, który reguluje codzienne rytmy fizjologiczne są ze sobą powiązane i że wysokokaloryczne pokarmy – które dają przyjemność – zakłócają normalne harmonogramy jedzenia, powodując nadmierne spożycie. Wykorzystując myszy jako modele badawcze, naukowcy naśladowali dostępność diety wysokotłuszczowej 24/7 i wykazali, że przekąszanie w dowolnej chwili ostatecznie skutkuje otyłością i powiązanymi problemami zdrowotnymi.

Przekąski o dowolnych porach = otyłość

Myszy karmione dietą porównywalną z tą, którą pozyskują ze środowiska w zakresie kalorii i tłuszczów zachowały normalne harmonogramy jedzenia i ćwiczeń oraz odpowiednią wagę. Ale myszy karmione wysokokalorycznymi dietami zawierającymi tłuszcze i cukry zaczęły „przekąszać” o każdej porze i stały się otyłe.

Dodatkowo myszy, którym zakłócono ich sygnalizację dopaminową – co oznacza, że ​​nie czerpały przyjemności z wysokotłuszczowej diety – zachowały normalny harmonogram jedzenia i nie stały się otyłe, nawet gdy miały całodobową dostępność wysokokalorycznego jedzenia.

Inne badania wykazały, że kiedy myszy żywią się wysokotłuszczowymi pokarmami między posiłkami lub podczas normalnych godzin odpoczynku, nadmiar kalorii odkłada się w postaci tłuszczu znacznie łatwiej niż ta sama liczba kalorii spożywanych tylko podczas normalnych okresów karmienia. To ostatecznie prowadzi do otyłości i chorób związanych z otyłością, takich jak cukrzyca.

Przed obecną erą napędzaną energią elektryczną ludzie rozpoczynali dzień o świcie, pracowali cały dzień, często wykonując pracę fizyczną, a następnie szli spać o zachodzie słońca. Dlatego aktywność ludzka została zsynchronizowana z dniem i nocą. Dziś pracujemy, bawimy się, pozostajemy w kontakcie – i jemy – w dzień i noc. To wpływa na nasze zegary biologiczne, które ewoluowały do ​​działania w cyklu snu i czuwania dostosowanego do aktywności w ciągu dnia, umiarkowanego jedzenia i odpoczynku w nocy.

