Odchudzasz się? Twój partner może cię wspierać... i ułatwić ten proces!

Dlaczego się odchudzasz?

Choć twój cel może być dla ciebie oczywisty, twój partner może nie rozumieć, dlaczego wybierasz się w tę nową podróż. Wyjaśnij mu to. – Przedstaw, dlaczego jest to dla ciebie ważne i jakie dobre rzeczy może to oznaczać dla waszego wspólnego życia – mówi Chris Gagliardi, trener zdrowia z certyfikatem ACE i specjalista od kontroli wagi. Wtedy jest większa szansa, że ukochana osoba będzie starała się pomagać ci ze wszystkich sił!

Umieść odręcznie napisane cytaty motywacyjne na swojej lodówce, przy lustrze i w innych dobrze widocznych miejscach, aby pomóc tobie i twojemu partnerowi mieć na uwadze te cele. Możesz także prowadzić dziennik utraty wagi i jedzenia, aby śledzić swoje postępy. Pokazywanie, jak bardzo jesteś zaangażowana, to świetny sposób na modelowanie zachowania, które twój partner również będzie podzielał.

A jeśli twój partner też chce schudnąć, to nawet lepiej, ponieważ możecie sobie z tym poradzić razem. Ale musicie podzielać sposób, w jaki chcecie to osiągnąć – lub przynajmniej zrozumieć swoje punkty widzenia. – W moich badaniach nad osobami próbującymi schudnąć niektórzy partnerzy mieli ten sam cel, ale nadal mieli trudności z koordynacją wysiłków – zauważa dr Rene Dailey, profesor nadzwyczajny na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, który badał wpływ dynamiki relacji na utratę masy ciała. Na przykład, jak mówi, w niektórych celach chodziło o umiar (od czasu do czasu zjedzmy mniejszą gałkę lodów), podczas gdy inni odchudzający się przyjęli bardziej sztywne podejście (lody nie są dozwolone w domu).

To niesprawiedliwe, aby jedna osoba ustanawiała zasady lub oczekiwała, że ​​druga się zmieni. Musicie zatem pójść na kompromis. – Dowiedz się, gdzie wasze cele się pokrywają, a gdzie nie – podkreśla Dailey. Może wspólne okażą się codzienne spacery, ale gotować będziecie oddzielnie. A jeśli jedna osoba nie chce mieć lodów w domu, być może kompromisem jest zakup innego smaku, który lubi twój partner (ale ty nie).

Pamiętaj o celach, nie zapominaj o miłości

Powodem, dla którego partner może cię nie wspierać, a w subtelny sposób niszczyć twoje wysiłki, jest obawa, że ​​jeśli stracisz na wadze, nie będziesz chciała z nim być lub staniesz się obiektem zainteresowania innych mężczyzn. Nawet jeśli może cię to denerwować, mimo wszystko przypominaj partnerowi o swoich uczuciach. To dobry moment, aby wziąć pod uwagę te zmartwienia i bardziej zaangażować się w związek.

Porozmawiaj z partnerem o tym, że dokonujesz zmian w zachowaniu mających na celu zrzucenie nadmiaru kilogramów także w trosce o aspekty zdrowotne, takie jak poprawa profilu cholesterolu lub obniżenie ciśnienia krwi. Porozmawiaj o tym, jak poprawa formy pozwoli ci wykonywać nowe czynności, takie jak bardziej wymagające, intensywne wspólne wędrówki lub zabawy z dziećmi. Zaangażuj w swoje cele także właśnie dzieci. Może to czas na wycieczkę? Spływ kajakowy, wspinaczka górska... jest tyle do zrobienia!

