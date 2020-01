Przestałeś budować mięśnie? 7 możliwych przyczyn

Zdarza się to każdemu i należy się tego spodziewać, ponieważ pierwsze korzyści pojawiają się, gdy nawiązujesz połączenia nerwowo-mięśniowe i uczysz się, jak wykonywać ćwiczenia we właściwy sposób. Nie oznacza to, że musisz radykalnie zmienić swój trening lub dietę – ale powinieneś wprowadzić pewne zmiany, aby twoje ciało mogło zacząć budować więcej mięśni.

Trener i fizjoterapeuta Jeff Cavaliere opisał niedawno siedem powodów, dla których możesz doświadczyć zastoju treningowego w walce o wzmocnienie siły i budowę mięśni, a także sposoby, aby ponownie przyspieszyć wzrost mięśni.

6 powodów zastoju

Według Cavaliere, pierwszym powodem, dla którego możesz doświadczyć zastoju jest to, że przestałeś dążyć do przyrostów siły. Gdy zacząłeś ćwiczyć, prawdopodobnie co tydzień dodawałeś kolejne obciążenia do przyrządów. To, że nie możesz dodać już tak dużej masy, nie oznacza, że ​​powinieneś całkowicie przestać dodawać ciężar. Nawet niewielki może zapewnić niezbędny impuls do pokonania plateau.

Drugim powodem jest to, że „siła stała się twoim jedynym celem. Musisz jednak trenować dla innych korzyści. Cokolwiek zdecydujesz się zrobić, upewnij się, że jest to plan, w którym wszystko jest spójne, a nie są to przypadkowe ćwiczenia, które wykonujesz dla samego wykonywania.

Trzeci powód, dla którego korzyści z uczęszczania na siłownię ustały, może mieć związek z dietą. Twoje żywienie musi się zmieniać z czasem. Nawet jeśli jesz idealnie, może być konieczne zwiększenie ilości białka i kalorii, które jesz codziennie, aby utrzymać nowy wzrost mięśni. Jeśli chcesz nadal osiągać te korzyści, zawsze musi istnieć jakaś forma okresu dostosowawczego w twoim odżywianiu.

Powód czwarty ma związek z jakością i długością snu. Wiemy, że ilość snu dobrej jakości jest naprawdę skorelowana bezpośrednio z ilością korzyści, które możesz osiągnąć na siłowni. W przypadku większości ludzi, jeśli nie mają wystarczająco dużo snu, ciało nie będzie w stanie odpoczywać, regenerować się i budować mięśni.

Powód piąty ma więcej wspólnego z tym, jak postrzegasz swoje postępy i czego oczekujesz od treningów. Cavaliere radzi, abyś zweryfikował swoje oczekiwania. Twoje przyrosty zwolnią, a to normalne. Jeśli masz wrażenie, że po roku ćwiczeń osiągniesz te same korzyści, które osiągnąłeś w pierwszym miesiącu ćwiczeń, to jesteś poważnie źle poinformowany i musisz zmienić swoje oczekiwania.

Powodem szóstym jest to, że po prostu nie trenujesz wystarczająco mocno. Najlepszym sposobem na zwiększenie masy mięśniowej jest zwiększenie poziomu wysiłku za każdym razem – pracuj tak, jakby to był jedyny zestaw, który zamierzasz zrobić, i zmusić ciało do nowego przyrostu.

Ostatnim powodem, dla którego możesz nie widzieć korzyści, jest to, że przeoczyłeś wartość treningu związanego z umysłem i mięśniami. Czy skupiłeś się na tym, co robisz w ćwiczeniach, które wykonujesz? Czy próbowałeś skupić się na jakości każdego skurczu? Spowoduje to mniej powtórzeń i mniejszą wagę, ale to jest w porządku.

