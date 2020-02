W jaki sposób analiza głodu pomaga schudnąć?

Kiedy celowo ograniczasz kalorie, aby schudnąć, głód często daje o sobie znać. Co wtedy począć i jak wykorzystać to do lepszego schudnięcia?

Głód pojawia się często przy ograniczeniach kalorii. To niszczy nawet najlepsze intencje co do odchudzania. Ale uczucie głodu nie zawsze oznacza, że ​​potrzebujesz jedzenia. Ograniczając węglowodany zamiast kalorii, nauczysz się rozumieć sygnały głodu i rozwiążesz problem głodu.

Na co zwrócić uwagę? Pomogą w tym cztery poniższe punkty: 1. Nie ignoruj ​​głodu… analizuj go Twoje ciało wysyła sygnały głodu, gdy potrzebujesz niezbędnych składników odżywczych. Ale czasami „głód" dotyczy tego, co mózg myśli, że chce, niekoniecznie tego, czego potrzebuje ciało. Jak rozpoznać, czy naprawdę jesteś głodny? Zadaj sobie pytanie: „czy mogę zjeść posiłek: białko + warzywa + tłuszcz"? Jeśli odpowiedź brzmi „tak", to jedz! Jeśli nie – bo masz ochotę na pączka, wypróbuj ciepły kubek bulionu, niesłodzonej herbaty lub szklankę wody. Nawodnienie może uspokoić błędne sygnały głodu w mózgu. 2. Emocje i nawyki mogą wzmacniać głód Niepokój, nuda, samotność lub każda silna emocja może zostać odczytana przez mózg jako pustka, którą należy wypełnić. Nawyki, takie jak jedzenie podczas jazdy, oglądania telewizji lub w kinie, mogą również wywołać wyuczoną reakcję na głód. Ponownie przeanalizuj przyczynę głodu. Picie wody, herbaty lub rozpraszanie się przyjemną aktywnością może wypełnić pustkę, która tak naprawdę nie jest głodem. 3. Białko + smaczny tłuszcz + warzywa bogate w błonnik = uczucie pełności przez wiele godzin Badania pokazują, że dzięki tym pokarmom czujesz się pełniejszy dłużej. Białko, warzywa i tłuszcz również dostarczają niezbędnych składników odżywczych. Ciesz się białkiem przy każdym posiłku i jedz warzywa – i nie bój się tłuszczu, który czyni je smacznymi. Oznacza to, że twoje ciało będzie mniej poszukiwać w lodówce składników odżywczych, których brakuje. 4. Ketoza jest blokerem apetytu Jedną z pierwszych rzeczy, które ludzie zauważają, gdy są w ketozie, jest to, że nie są głodni przez cały czas. Badania pokazują, że ketoza hamuje apetyt i zmniejsza poziom hormonu głodu, greliny. Jeśli ograniczysz węglowodany do mniej niż 20 gramów dziennie, wkrótce będziesz w ketozie. Nie jesteś pewien, czy tam jesteś? Wypróbuj niedrogi pasek testowy na ketony w moczu i upewnij się. Kiedy jesz dietę niskowęglowodanową lub ketonową, nie musisz ignorować głodu. Zamiast tego odróżnij prawdziwy głód od nawykowego jedzenia.

