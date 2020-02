Czy ćwiczenia przed śniadaniem spalają więcej tłuszczu? Nowe badania

Obóz „najpierw jedz” mówi, że jedzenie przed ćwiczeniami podnosi poziom cukru we krwi, dostarczając ciału paliwa do zwiększenia intensywności i długości treningu. Zapobiega również zmęczeniu lub zawrotom głowy. Obóz „najpierw ćwicz” mówi, że spalasz więcej tłuszczu, jeśli pościsz przed ćwiczeniami.

Małe brytyjskie badanie potwierdza ten drugi punkt widzenia: 30 mężczyzn otyłych lub z nadwagą, którzy ćwiczyli przed śniadaniem, spaliło dwa razy więcej tłuszczu niż mężczyźni, którzy jedli śniadanie przed treningiem. Wynika to z faktu, że ćwiczenia bez paliwa zmuszają organizm do skorzystania z przechowywanych węglowodanów, a gdy te szybko znikną, z komórek tłuszczowych.

Niestety, grupa jedząca po ćwiczeniach nie straciła na wadze więcej niż grupa jedząca przedtem w ciągu sześciu tygodni badania, ale miała „głęboki i pozytywny” wpływ na zdrowie grupy, która pościła, jak twierdzą naukowcy.

Dlaczego dobrze pomijać posiłek?

Pominięcie posiłku przed ćwiczeniami sprawiło, że mięśnie mężczyzn lepiej reagowały na insulinę, która kontroluje wysoki poziom cukru we krwi, zmniejszając w ten sposób ryzyko cukrzycy i chorób serca.

Badanie z University of Bath z 2017 roku przyjrzało się 10 mężczyznom i pokazało takie same wyniki – z powodu niższego poziomu cukru we krwi na czczo, ludzie spalili więcej tłuszczu. Jednak tym razem mężczyźni spalili więcej kalorii, jeśli najpierw zjedli śniadanie.

Badanie z 2010 roku wykazało podobne wyniki, tym razem w grupie 28 zdrowych, aktywnych fizycznie mężczyzn. Jedna grupa nie ćwiczyła. Dwie inne grupy poddawano wyczerpującym porannym ćwiczeniom: bieganiu i jeździe na rowerze cztery razy w tygodniu; jedna grupa jadła przed ćwiczeniami, a druga po.

Nic dziwnego, że grupa, która nie ćwiczyła, przybrała na wadze. Ale w przeciwieństwie do badania z 2017 r. grupa, która zjadła śniadanie przed ćwiczeniami, również przybrała na wadze. To grupa, która ćwiczyła o wodzie i pustym żołądku traciła tłuszcz i utrzymywała poziom cukru we krwi w dobrej formie.

Jakie są wnioski?

Oczywiście nauka musi przyjrzeć się temu znacznie lepiej, przy znacznie większych grupach badawczych. Ale w oparciu o naukę w tych badaniach wydaje się, że ćwiczenia przed jedzeniem mogą być dobre dla ogólnego stanu zdrowia, nawet jeśli nie zawsze zmniejszają obwód talii.

Jeśli zdecydujesz się poćwiczyć na czczo, pamiętaj o tych wskazówkach, aby powstrzymać rozpad tkanki mięśniowej:

Skorzystaj z czterech filarów regeneracji: nawodnij, uzupełnij, napraw i wzmocnij.

Ćwicz, pijąc wodę lub napoje sportowe.

W ciągu 15 do 30 minut zjedz posiłek z proporcją węglowodanów 4:1 do wysokiej jakości białka.

Niektóre dobre wybory to owocowy i niskotłuszczowy jogurt grecki lub banan z masłem orzechowym.

