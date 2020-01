Przełom w badaniach nad cukrzycą. Będą skuteczniejsze metody leczenia?

Ostatnie badania prowadzone przez badaczy z University of Birmingham w Wielkiej Brytanii wykorzystały innowacyjną technologię, aby odkryć więcej informacji o kluczowej cząsteczce, a ta nowa wiedza może mieć zastosowanie w leczeniu chorób metabolicznych. Zespół skupił się na uzyskaniu lepszych obrazów receptora glukagopodobnego peptydu-1 (GLP1R), białka receptorowego obecnego w wyspecjalizowanych komórkach (zwanych komórkami beta) trzustki i niektórych komórkach mózgu wytwarzających insulinę.

Insulina jest hormonem, który odgrywa kluczową rolę w regulacji poziomu cukru we krwi, a upośledzenie produkcji insuliny jest główną cechą cukrzycy typu 2. GLP1R może pomóc regulować poziom cukru we krwi, stymulując wyspecjalizowane komórki do wytwarzania większej ilości insuliny. Właśnie dlatego cząsteczka była celem terapii cukrzycy. Jednak do tej pory wiele różnych cech i funkcji GLP1R pozostawało niejasnych, ponieważ niewielki rozmiar receptora utrudnia poznanie tej informacji.

Czytaj także:

Co powoduje cukrzycę typu 2 i jak ją odwrócić?

Możliwy wpływ na przyszłe leki

W swoich badaniach naukowcy zastosowali mikroskopię w wysokiej rozdzielczości wraz z zaawansowaną techniką śledzenia cząsteczek zwaną immunobarwieniem i eksperymentami na modelach mysich, aby dowiedzieć się więcej o GLP1R. W ten sposób udało im się odkryć nie tylko, gdzie dokładnie te receptory znajdują się na komórkach, ale także jak reagują na niektóre cząsteczki sygnałowe. Pozwoliło to zespołowi na zmapowanie i przedstawienie kompleksowej kompilacji zaktualizowanych informacji o GLP1R, w tym dokładniejszych wskazań dotyczących sposobu wykrywania obecności cząsteczki.

„Nasze badania pozwalają nam wizualizować ten kluczowy receptor bardziej szczegółowo niż wcześniej” – zauważa starszy autor badania prof. David Hodson z University of Birmingham. „Pomyśl o oglądaniu filmu w standardowej rozdzielczości w porównaniu do 4K, oto jak duża jest różnica. Wierzymy, że ten przełom pozwoli nam znacznie lepiej zrozumieć rozkład i funkcję GLP1R. Chociaż nie zmieni to od razu metod leczenia pacjentów, może to wpłynąć na sposób projektowania leków w przyszłości”.

Dr Elizabeth Robertson, dyrektor ds. badań w Diabetes UK podkreśla, dlaczego takie badanie jest tak ważne dla przyszłej poprawy leczenia cukrzycy. „Skutki cukrzycy typu 2 są poważne i szeroko rozpowszechnione, dlatego znalezienie bardziej skutecznych metod leczenia, aby pomóc ludziom i zmniejszyć ryzyko potencjalnie niszczących powikłań, jest absolutnie niezbędne”.

Robertson sugeruje, że takie odkrycia są „pionierskie” pod względem nowych ścieżek, które otwierają. „Dzięki takim innowacyjnym badaniom możemy opanować kluczowe aspekty cukrzycy typu 2 w niespotykanych szczegółach i wytyczyć drogę do lepszych metod leczenia” - dodaje.

Czytaj także:

10 sposobów na zmniejszenie ryzyka zachorowania na cukrzycę