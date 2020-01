Najlepsze przyprawy na poprawę zdrowia. Czy masz je w swojej kuchni?

Przyprawy nie tylko poprawiają smak żywności, ale także rozgrzewają i ożywiają ciało, a także poprawiają zdrowie i procesy gojenia. Rozruszajmy metabolizm z pięcioma najlepszymi przyprawami poprawiającymi zdrowie, aby oswoić chłodne miesiące.

Po które przyprawy warto sięgnąć?

Kurkuma. Ten żółty proszek nie jest przeznaczony tylko do curry… możesz nim posypać wszystko, od sałatek po omlety, a nawet sprawić, że będzie doskonałym dodatkiem do porannego koktajlu. Nie tylko dodaje złotego twistu, ale zawiera aktywny składnik – kurkuminę, która ma zarówno właściwości przeciwzapalne, jak i przeciwutleniające. Jej super korzyści zdrowotne obejmują właściwości chroniące komórki okrężnicy, skóry i piersi; skuteczność w leczeniu bólu stawów, obniżanie poziomu cholesterolu, przynoszenie ulgi w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych, możliwość zabezpieczenia się przed chorobą Alzheimera i na dodatek to wyjątkowy wojownik przeciwko zmarszczkom! To naprawdę przyprawa na długie życie!

Goździki. Czas przemyśleć stosowanie goździków! Goździki to nieotwarte pąki wiecznie zielonego drzewa. Ich głównym składnikiem jest eugenol, środek przeciwzapalny, więc mogą pomóc w bólu stawów i sztywnieniu. Ponieważ mają rozgrzewające właściwości, mogą wspomagać trawienie, a olejek goździkowy jest uznanym lekarstwem na ból zęba: po prostu zanurz wacik w olejku i nałóż na bolący ząb. Możesz też przygotować zachwycający tisan (napój leczniczy), zalewając wrzącą wodą 1-2 łyżeczki goździków i pozostawiając na dobre 10 minut.

Kminek. Kminek jest członkiem rodziny marchwi i występuje na ziemi od czasów Starego Testamentu. Uważa się, że jest to bogate źródło żelaza i manganu, które stymuluje wydzielanie enzymów trzustki, co z kolei wspomaga trawienie i wchłanianie składników odżywczych, dlatego idealnie nadaje się dla osób cierpiących na wzdęcia. Bardzo łatwo jest włączyć go do swojej diety – używaj go w curry, gulaszach i zupach. Spróbuj dodać go do domowego chleba dla ciekawego smaku. Aby uzyskać proste, ale skuteczne trawienne herbatki, po prostu zagotuj 1-2 łyżeczki kminku w garnku z wodą.

Cynamon. Cynamon, cudownie rozgrzewająca przyprawa z wewnętrznej kory tropikalnego wiecznie zielonego drzewa, zawiera poprawiający zdrowie związek – aldehyd cynamonowy. To nadaje mu smak i zapach, ponadto ma działanie rozrzedzające krew i przeciwzapalne. Jest przydatny również do poprawy krążenia, obniżenia poziomu cholesterolu i pomocy w stabilizacji poziomu cukru we krwi. Więc nie ograniczaj dodania go tylko do latte, ale zrób boską herbatę po obiedzie, polewając wrzącą wodą kilka lasek cynamonu w garnku lub spróbuj posypać nim owsiankę, owoce i jogurt!

Imbir. Ta rozgrzewająca przyprawa zwiększa krążenie obwodowe, dzięki czemu nawet kończyny poczują, że imbir znalazł się wewnątrz organizmu! Imbir zawiera również przeciwutleniacze w celu ochrony przed chorobami, zawiera też związek przeciwzapalny, więc może pomóc w zmniejszeniu bólu i obrzęku związanego z zapaleniem stawów. Jest znany ze swojej zdolności do równoważenia problemów trawiennych, ponieważ stymuluje produkcję enzymów dla dobrego wchłaniania składników odżywczych. Jest to przyprawa dobra też na wzdęcia, nudności spowodowane chorobą lokomocyjną, ciążą i kacem.

