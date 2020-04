Suplementy diety stanowią ważną broń do walki z COVID-19?

Adrian Gombart z Linus Pauling Institute z OSU i współpracownicy z University of Southampton (Wielka Brytania), University of Otago (Nowa Zelandia) i University Medical Center (Holandia) twierdzą, że urzędnicy ds. zdrowia publicznego powinni wydać wyraźny zestaw zaleceń żywieniowych w celu uzupełnienia wiadomości na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji.

„Na całym świecie ostre infekcje dróg oddechowych zabijają co roku ponad 2,5 miliona ludzi” – powiedział Gombart, profesor biochemii i biofizyki w OSU College of Science i główny badacz w Linus Pauling Institute. „Tymczasem istnieje mnóstwo danych, które pokazują rolę, jaką odgrywa dobre odżywianie we wspieraniu układu odpornościowego. Jako społeczeństwo musimy lepiej radzić sobie z przekazywaniem tego komunikatu wraz z innymi ważnymi, bardziej powszechnymi komunikatami”.

Suplementy diety jako profilaktyka ostrych chorób dróg oddechowych

Ekspert twierdzi, że określone witaminy, minerały i kwasy tłuszczowe mają do odegrania kluczową rolę w wspomaganiu układu odpornościowego. W szczególności witamina C, witamina D, cynk i kwas tłuszczowy omega-3 występujący w rybach, kwas dokozaheksaenowy, znany również jako DHA, mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania układu odpornościowego.

„Role, które witaminy C i D odgrywają w odporności, są szczególnie dobrze znane” – powiedział. „Witamina C odgrywa rolę w kilku aspektach odporności, w tym we wzroście i funkcji komórek odpornościowych i produkcji przeciwciał. Receptory witaminy D w komórkach odpornościowych również wpływają na ich funkcję. Oznacza to, że witamina D ma duży wpływ na reakcję na infekcje. Problem polega na tym, że ludzie po prostu nie jedzą wystarczającej ilości tych składników odżywczych. Może to zniszczyć odporność na infekcje. W konsekwencji zaobserwujemy wzrost chorób i wszystkich dodatkowych obciążeń, które towarzyszą temu zjawisku”.

Dlatego badacze zalecają nie tylko codzienną multiwitaminę, ale także dawki 200 miligramów lub więcej witaminy C (więcej niż sugerowane federalne wytyczne 75 miligramów dla mężczyzn i 50 dla kobiet) i 2000 międzynarodowych jednostek witaminy D, a nie zalecane od 400 do 800 w zależności od wieku.

„Opracowano wiele standardowych praktyk zdrowia publicznego, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się i wpływ wirusów oddechowych: regularne mycie rąk, unikanie osób z objawami zakażenia”, powiedział Gombart. „W przypadku niektórych wirusów, takich jak grypa, organizowane są coroczne kampanie szczepień”.

Nie ma wątpliwości, że szczepionki, jeśli są dostępne, mogą być skuteczne, ale nie są niezawodne – dodaje badacz.

Gombart podkreśla, że ​​obecne praktyki zdrowia publicznego – podkreślające dystans społeczny, higienę i szczepienia – są ważne i skuteczne, ale wymagają uzupełniających się strategii. Skoncentrowanie się na układzie odpornościowym może pomóc zminimalizować wpływ wielu rodzajów infekcji.

„Obecna sytuacja z COVID-19 i liczba osób umierających z powodu innych infekcji dróg oddechowych wyraźnie pokazują, że nie robimy wystarczająco dużo” – powiedział. „Zdecydowanie zachęcamy urzędników zdrowia publicznego do włączenia strategii żywieniowych do swojego arsenału”.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Nutrients.

