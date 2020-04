Większość diet odchudzających przestaje działać już po roku. Dlaczego?

Nowe międzynarodowe badanie pokazuje, że większość diet, niezależnie od tego, że prowadzą one do utraty wagi i obniżenia ciśnienia krwi, te pożądane efekty w dużej mierze znikają po roku.

Badanie oparto na wynikach 121 badań losowych z udziałem prawie 22 tys. pacjentów. Średni wiek wynosił 49 lat, a każda osoba stosowała popularną dietę, jak paleo, ketogeniczną, śródziemnomorską – lub alternatywną dietę kontrolną, jak liczenie makroskładników – i zgłaszała utratę masy ciała oraz zmiany czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Krótkotrwały efekt

Dowody wskazują, że większość diet opartych na pomiarze makroskładników w ciągu 6 miesięcy powoduje umiarkowaną utratę masy ciała i znaczną poprawę czynników ryzyka chorób układu krążenia, takich jak ciśnienie krwi. Jednak po 12 miesiącach wpływ na zmniejszenie masy ciała i poprawę czynników ryzyka tych chorób w dużej mierze zanika.

Podobne badanie z 2018 r., które przeprowadzono po 29 długoterminowych badaniach dotyczących utraty masy ciała wykazało, że ponad połowa utraconej wagi wróciła w ciągu 2 lat, a przez 5 lat wróciło ponad 80 procent utraconej masy ciała.

Sugeruje to, że osoby, które są zainteresowane utratą wagi i utrzymaniem jej, potrzebują bardziej zrównoważonego planu niż zwyczajna dieta.

Dlaczego diety dają krótkoterminowe rezultaty?

Zazwyczaj, gdy ktoś rozpoczyna dietę, natychmiast widzi utratę masy ciała, szczególnie jeśli jest zmotywowany i przestrzega jej. Ale, gdy dana osoba traci na wadze, metabolizm zwalnia i często ludzie zapominają o modyfikacji innych aspektów stylu życia.

– Gdy tracisz na wadze, twój metabolizm walczy z tobą i utrudnia kontynuację tego trendu – powiedziała Sharon Zarabi z Lenox Hill Hospital w Nowym Jorku. – Musimy lepiej dostosować się do tego, co jest dla nas najlepsze, nie czując się pozbawionym jedzenia, ponieważ to spowodowałoby, że wrócimy do wcześniejszych niezdrowych nawyków żywieniowych: czy to w kontekście makroskładników, przerw między posiłkami czy wielkości porcji.

Jak walczyć z wagą?

– Kiedy ludzie zaczynają stosować dietę, zwykle są bardzo cierpliwi i może im być łatwiej przygotować posiłek lub utrzymywać lodówkę zaopatrzoną w zdrowe jedzenie – powiedziała dietetyk Despina Hyde-Gandhi. – Z upływem tygodni każde zachowanie, które początkowo zmieniliśmy, zaczyna wracać. My dietetycy musimy współpracować z pacjentami, aby całkowicie zmienili styl życia, a nie tylko dietę. Właśnie w tym punkcie widzimy koniec sukcesów.

Czym jest całkowita zmiana stylu życia? Przepis nie jest tak trudny do zrozumienia. Wszystko sprowadza się do prawidłowego odżywiania i ćwiczeń. Jednym z największych problemów, które eksperci widzą u osób, które chcą utrzymać wagę, są ćwiczenia. Ograniczenie kalorii jest dobre, ale aktywność fizyczna i ćwiczenia należy zintensyfikować, aby zbudować beztłuszczową masę ciała. Im większa jest beztłuszczowa masa danej osoby, tym lepszy może być jej metabolizm.

Specjaliści zalecają zasadę 50-25-25, w której 50 procent każdego posiłku stanowią warzywa, 25 procent to chude białko, a 25 procent to węglowodany o wysokiej zawartości błonnika. Jeśli zastosujesz tę formułę, poczujesz się dobrze, a poziom cukru we krwi będzie zrównoważony, co jest pomocne w utrzymaniu wagi.

