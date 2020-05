Produkty, które zmniejszają hormon stresu – dzięki nim także schudniesz

Kiedy jesteś zestresowany emocjonalnie, twoje ciało produkuje wyższy poziom hormonu zwanego kortyzolem. Według naukowców z Yale w tym stresującym stanie kortyzol sprawia, że ciało gromadzi tłuszcz, a w szczególności w okolicach brzucha. Sposobem na zmniejszenie stresu i poziomu kortyzolu jest.... podróż do najbliższego sklepu spożywczego. Jak się okazuje, możesz oderwać się od stresu, dzięki specjalnym pokarmom, które przeciwdziałają kortyzolowi. Te produkty są bogate w witaminę C: składnik odżywczy, który, jak wykazały badania, obniża uczucie stresu.

1. Wiśnie

Mają około 81 procent wody w objętości, więc napełnią cię bardzo małą ilością kalorii, a jedna szklanka zawiera ćwierć dziennej porcji witaminy C. Wiśnie zostały również oznaczone jako naturalne środki wspomagające zasypianie dzięki zawartości melatoniny.

2. Szparagi

To diuretyczne warzywo jest jednym z najlepszych roślinnych źródeł tryptofanu. Tryptofan jest aminokwasem, który służy jako podstawa stymulacji serotoniny. Kiedy twoje ciało wytwarza więcej serotoniny, możesz mieć lepszy nastrój. Szparagi mają również wysoki poziom kwasu foliowego, substancji odżywczej, która może zwalczać depresję.

3. Kiwi

Spożywanie tylko jednego kiwi zapewni całodzienną porcję witaminy C. Jedzenie owoców może również pomóc w walce ze zmęczeniem, depresją i lękiem, zgodnie z badaniem European Journal of Nutrition. Dodaj tropikalny owoc do płatków owsianych z niesłodzonym kokosem, wrzuć do koktajlu lub połącz z innymi owocami w lekkiej, orzeźwiającej sałatce.

