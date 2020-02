5 sposobów na lepsze radzenie sobie ze stresem

Inna uniwersalna prawda: niektóre mechanizmy radzenia sobie ze stresem są zdecydowanie zdrowsze od innych (jak bieganie zamiast natychmiastowego otwierania butelki wina). Niezależnie od tego, czy źródło stresu jest związane z pracą, szkołą, finansami, relacjami – lub wszystkimi powyższymi, masz do dyspozycji wiele strategii.

Jak radzić sobie ze stresem?

Za chwilę poznasz na to aż pięć sposobów.

Bądź aktywny fizycznie

Kiedy jesteś bardzo zestresowany, twoje ciało wytwarza hormon stresu zwany kortyzolem. Kortyzol jest częścią naturalnej reakcji organizmu na mechanizm „walki lub ucieczki”, ale duże dawki hormonu mogą zwiększać ryzyko chorób serca.

Regularne ćwiczenia pomagają „wypłukać kortyzol z naszych ciał. Aktywność fizyczna nie musi być ekstremalna, aby zmniejszyć stres. Niektóre przykłady obejmują chodzenie na spacer raz dziennie, jazdę na rowerze, chodzenie na bieżni lub piesze wędrówki. Chodzi o to, żeby wyjść i być aktywnym. Nie ma znaczenia, co robisz, o ile jest to coś, co sprawia ci przyjemność i możesz to robić regularnie.

Wydziel sobie czas wolny

Częstym źródłem stresu jest długa lista prac i działań, które mamy do zrobienia. Kiedy jesteśmy przytłoczeni i zestresowani, łatwo zapomnieć o tym, jak ważne jest robienie rzeczy, które lubimy. Warto znaleźć hobby i konsekwentnie je uprawiać. Jest to ważne, ponieważ hobby, które lubisz, pomoże oczyścić umysł i pozwoli mózgowi naładować się i ożywić.

To, co wybierzesz, zależy od ciebie: może to być coś stymulującego fizycznie lub coś, co ćwiczy umysł – lub coś, co po prostu pomaga się zrelaksować. Może to być tak proste, jak gotowanie, pieczenie, czytanie, a nawet granie w gry wideo. Najważniejszą rzeczą jest konsekwentne wykonywanie tego hobby. Poświęć trochę czasu, aby móc zaangażować się w to hobby i zrelaksować się.

Odłącz się od elektroniki (i internetu)

Jest to szczególnie ważne, jeśli praca jest twoim znaczącym źródłem stresu. Jeśli jesteś przyklejony do telefonu i laptopa wieczorami i w weekendy, musisz wyznaczać sobie granice i trzymać się ich. Korzystanie z ekranów podczas pracy to jedno, ale kiedy wrócisz do domu, odłóż laptopa i telefon i naucz się odpoczywać.

Niektóre osoby używają laptopów do przyjemniejszych zajęć poza godzinami pracy – i to jest w porządku, chyba że nie możesz się powstrzymać przed sprawdzeniem służbowego maila. Dobrze jest ustalić harmonogram pracy, a kiedy ten czas się skończy, to znak, aby odłożyć laptopa.

Ustaw czasomierz, jeśli chcesz, i przypomnij sobie, że jeśli dane zadanie nie jest pilne i czasochłonne, może poczekać do jutra. Jeśli dasz sobie czas na relaks i odpoczynek wieczorem, będziesz bardziej wydajny, gdy przyjdziesz do pracy następnego dnia.

Wyznacz granice

Wyznaczanie granic jest skutecznym sposobem radzenia sobie ze stresem – i to nie dotyczy tylko równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Ważne jest również ustalanie granic z przyjaciółmi lub członkami rodziny, którzy wymagają poświęcania im zbyt wiele czasu.

Chociaż przyjaciele i rodzina to ludzie, których kochamy, przestrzeganie tego, czego od nas oczekują, może być bardzo stresujące, szczególnie jeśli nie możesz spełnić ich oczekiwań. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, musisz ustalić, kiedy masz czas na rozmowę, lub ustalić limitu czasu, który możesz danej osobie poświęcić. Kiedy wyznaczasz swoje granice, inni też zwykle je szanują.

Utrzymuj zdrową dietę

Przestrzeganie zdrowej diety ma kluczowe znaczenie dla łagodzenia stresu. Wszystko w ciele jest połączone. Ponadto to może pomóc w przeciwdziałaniu stresowi poprzez wzmocnienie układu odpornościowego i obniżenie ciśnienia krwi.

Zaleca się włączenie przygotowywania posiłków do codziennego planu dnia i koncentrację na zdrowych, pełnych produktach. Powinieneś pić dużo wody i unikać pomijania posiłków lub objadania się. Pomarańcze, szpinak, węglowodany złożone, tłuste ryby, czarna herbata, pistacje i awokado to tylko niektóre z produktów, które mają pozytywny wpływ na stres. Ciało każdego jest inne, więc jeśli nie masz pewności, co stanowi dla ciebie „zdrową” dietę, porozmawiaj z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub spotkaj się z dietetykiem.

