11 korzyści ze spacerowania. Ruszaj w drogę po dobre zdrowie

Jeden z najskuteczniejszych sposobów na zrzucenie wagi, utrzymanie dobrego stanu zdrowia i dłuższe życie jest tak szokująco prosty, że może praktykować go nawet małe dziecko. Wszystko, co musisz zrobić, to postawić jedną stopę przed drugą, a następnie tę drugą przed pierwszą... i iść dalej, najlepiej przez co najmniej 30 minut dziennie. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zasznurować trampki i iść do pracy, spacerować z przyjacielem po mieście, czy dołączyć do klubu pieszych wędrówek w terenie, chodzenie może dać ci wszystko, czego chcesz od zdrowia. Może na przykład pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi i zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych. Poprawia pracę mózgu i serca.

Chodzenie jest ćwiczeniem numer jeden, które lekarze w większości zalecają swoim pacjentom, ponieważ jest bardzo łatwe do wykonania, wymaga jedynie pary butów. A przecież przynosi ogromne korzyści psychiczne i fizyczne! Oto, czego możesz się spodziewać, gdy zaczniesz chodzić przez pół godziny każdego dnia.

