Czy leki na wysokie ciśnienie krwi są bezpieczne dla pacjentów z chorobą COVID-19?

Badanie, opublikowane w Internecie 1 maja w New England Journal of Medicine, rozpoczęto w odpowiedzi na wspólne oświadczenie wydane 17 marca przez American Heart Association, American College of Cardiology i Heart Failure Society of America. Eksperci pilnie wówczas wezwali do przeprowadzenia badań w celu odpowiedzi na pytanie postawione w poprzednich badaniach: czy leki na nadciśnienie (leki przeciwnadciśnieniowe) pogarszają wyniki leczenia COVID-19? Należy podkreślić, że leki te są często stosowanie przez pacjentów na całym świecie.

Prowadzone przez naukowców z NYU Grossman School of Medicine, badanie nie znalazło żadnych powiązań między leczeniem czterema klasami leków – inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), blokerami receptora angiotensyny (ARB), beta-blokerami lub blokerami kanałów wapniowych – i zwiększonym prawdopodobieństwem pozytywnego testu na COVID-19.

Ponadto w badaniu nie stwierdzono istotnego wzrostu ryzyka poważniejszej choroby (intensywna opieka, stosowanie respiratora lub śmierć) w przypadku jakiegokolwiek leczenia u pacjentów z wirusem pandemicznym.

Leki przeciwnadciśnieniowe można bezpiecznie przyjmować

„Ponieważ prawie połowa dorosłych Amerykanów ma wysokie ciśnienie krwi, a pacjenci z chorobami serca są bardziej podatni na COVID-19, zrozumienie związku między tymi powszechnie stosowanymi lekami a COVID-19 stanowiło poważny problem zdrowotny” – powiedział główny badacz Harmony Reynolds, zastępca dyrektora Cardiovascular Clinical Research Center w NYU Langone Health. „Nasze ustalenia powinny uspokoić społeczność medyczną i pacjentów o dalszym stosowaniu tych często przepisywanych leków, które same w sobie zapobiegają potencjalnie poważnym zdarzeniom sercowym”.

Na potrzeby badań naukowcy zidentyfikowali pacjentów w elektronicznej dokumentacji medycznej Langone Health na NYU z wynikami testu COVID-19. Dla każdego zidentyfikowanego pacjenta z wynikami testu COVID-19 zespół dyskretnie wyodrębnił historię medyczną potrzebną do analizy, w której porównano pacjentów leczonych i nieleczonych.

„Przed naszym badaniem nie było danych eksperymentalnych ani klinicznych wskazujących na konsekwencje stosowania tych leków w taki czy inny sposób u osób zagrożonych COVID-19” – mówi starszy autor badania Judith Hochman, MD, Harold Snyder Family Professor of Medicine oraz starszy prodziekan ds. nauk klinicznych w NYU Langone Health. „Jeśli chodzi o kolejne kroki, naszym planem jest zastosowanie podobnych podejść w celu zbadania innych leków i ich związku z chorobą COVID-19”.