Co jedzą ketotarianie? Poznaj dietę, która nie ogranicza tłuszczu

Dieta ketotariańska jest luźno wegetariańską wersją popularnej diety ketogenicznej o niskiej zawartości węglowodanów, dużej zawartości tłuszczu i umiarkowanym spożyciu białka.

Została spopularyzowana w książce Willa Cole'a „Ketotarian: The (Mostly) Plant-Based Plan to Burn Fat, Boost Your Energy, Crush Your Cravings, and Calm Inflammation”. Chociaż typowa dieta ketonowa może obejmować duże ilości mięsa i produktów mlecznych, takich jak ser i śmietana, dieta ketotariańska wyklucza większość produktów pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem jaj, ryb, skorupiaków i masła ghee - chociaż są one opcjonalne.

Aby przestrzegać diety ketotariańskiej, należy ograniczyć dzienne spożycie węglowodanów do mniej niż 5 proc. kalorii. Ponadto powinieneś dążyć do spożywania 70–75 proc. kalorii z tłuszczu i 20–25 proc. kalorii z białka. Musisz także unikać mięsa, w tym wołowiny, kurczaka i wieprzowiny, a także produktów mlecznych, takich jak ser i śmietana. Ponadto należy unikać warzyw psiankowatych, w tym bakłażanów, papryki, pomidorów i ziemniaków. Zwolennicy diety twierdzą, że zawierają one substancje, które uniemożliwiają prawidłowe trawienie i wchłanianie składników odżywczych.

Diety ketogenne, takie jak dieta ketotariańska, są bardzo skuteczne w odchudzaniu. Zachowują tempo metabolizmu i zapewniają uczucie sytości, ułatwiając ograniczenie kalorii. Bycie w ketozie – lub spalanie tłuszczu zamiast węglowodanów, co zdarza się, gdy poważnie ograniczasz ich spożycie – utrzymuje tempo metabolizmu kalorii, które spalasz w spoczynku. Może także pomóc zachować beztłuszczową masę mięśniową.

