12 nawyków, przez które nie możesz schudnąć

Niezależnie od tego, jak często myślisz o swoich celach związanych z odchudzaniem, najprawdopodobniej znalazłyby się w twoim codziennym planie dnia pewne określone nawyki, które cię mimo woli powstrzymują przed osiągnięciem wymarzonej sylwetki. Na nic zdadzą się twoje starania, dopóki nie zwrócisz uwagi na kilka spraw w twoim życiu, które – niestety – szkodzą ci. W tym zbiorze znajdą się nawyki związane ze snem i zdrowiem psychicznym, których mogłeś nie wziąć pod uwagę. Amerykańscy dietetycy spisali zatem 12 rzeczy, które mogą skutecznie przeszkadzać ci w zrzuceniu kilku ostatnich kilogramów. Zajęli się także pomocą w rozwiązaniu tego problemu, dzięki czemu dowiesz się, jak skupić się na tym, co ważne, by już niedługo cieszyć się piękną, zgrabną talią, zmniejszonym obwodem ud, bardziej widoczną szyją i, co najważniejsze, poprawą ogólnego stanu zdrowia – wszak nadwaga z pewnością mu nie służy.

Czytaj także:

W ten sposób usprawnisz swój plan utraty wagi. Rezultaty cię zaskoczą!

Akcja: sabotaż utraty wagi w 12 krokach

A oto tych 12 winowajców twojego problemu z wagą – mimo diety, wyrzeczeń i ćwiczeń.

Czytaj także:

Jak schudnąć z brzucha bez wysiłku? 5 prostych zmian w stylu życiaCzytaj także:

Dieta ciasteczkowa – skuteczny sposób na odchudzanie?