Jak przestać się przejadać? 10 najlepszych sposobów

Spożywanie zbyt dużych ilości pokarmu podczas jednego posiedzenia lub przyjmowanie zbyt dużej ilości kalorii w ciągu dnia to powszechne nawyki, które mogą być trudne do przełamania i trwałego pokonania. Jest to ogromny problem w wielu społeczeństwach, zwłaszcza w tych, w których wskaźniki związane z poziomem otyłości są zbyt wysokie. W znacznej części przejadanie się i otyłość pokrywają się także z brakiem ruchu.

I chociaż niektórzy ludzie postrzegają te zachowania jako nawyki, które – jak najbardziej, czemu nie? – można zmienić, u innych mogą wskazywać na zaburzenia odżywiania.

Z biegiem czasu spożywanie zbyt dużej ilości żywności może prowadzić do przybierania na wadze, a ponadto może zwiększać ryzyko wystąpienia lub rozwoju choroby przewlekłej, takiej jak cukrzyca lub choroby serca.

Jednakże, niezależnie od tego, czy zmagasz się z zaburzeniami odżywiania, przerwanie cyklu przejadania się może być trudne. Jednak niektóre techniki mogą pomóc ci pokonać ten podły nałóg.

Sposoby na przejadanie się

