Nowy algorytm wykorzystuje sztuczną inteligencję do zarządzania cukrzycą typu 1

„Nasz projekt systemu jest wyjątkowy” – powiedział główny autor, Nichole Tyler, doktor nauk medycznych. „Zaprojektowaliśmy algorytm AI całkowicie przy użyciu symulatora matematycznego, a jednak kiedy algorytm został zweryfikowany na rzeczywistych danych pochodzących od osób z cukrzycą typu 1 w OHSU, wygenerował zalecenia bardzo podobne do zaleceń endokrynologów”.

Jest to istotne, ponieważ osoby z cukrzycą zwykle chodzą od trzech do sześciu miesięcy między wizytami u swojego endokrynologa.

W tym czasie mogą być narażeni na niebezpieczne komplikacje, jeśli poziom glukozy we krwi wzrośnie zbyt wysoko lub spadnie zbyt nisko. Osoby z cukrzycą typu 1 nie wytwarzają własnej insuliny, dlatego muszą przyjmować ją nieprzerwanie przez cały dzień za pomocą pompy insulinowej lub poprzez wielokrotne codzienne zastrzyki. Algorytm opracowany przez naukowców OHSU wykorzystuje dane zebrane z ciągłego monitora glukozy i bezprzewodowych wstrzykiwaczy z insuliną, aby dostarczyć wskazówek dotyczących dostosowań. W połączeniu z aplikacją na smartfony o nazwie DailyDose, zalecenia algorytmu były zgodne z lekarzami przez 67,9% czasu.

Będzie przełom w leczeniu cukrzycy typu 1?

Nowe badanie obejmowało monitorowanie 16 osób z cukrzycą typu 1 w ciągu czterech tygodni, wykazując, że model może pomóc w zmniejszeniu hipoglikemii lub niskiego poziomu glukozy. Nieleczona hipoglikemia może powodować śpiączkę lub śmierć.

Algorytm został opracowany we współpracy między OHSU Harold Schnitzer Diabetes Health Center i Artificial Intelligence for Medical Systems Lab, kierowanym przez dr Petera Jacobsa, profesora inżynierii biomedycznej w OHSU School of Medicine.

„Istnieją inne opublikowane algorytmy, ale niewiele badań klinicznych” – powiedział Jacobs, starszy autor badania. „Bardzo niewielu wykazało statystycznie istotny wynik – a większość nie porównuje zaleceń algorytmu z zaleceniami lekarza. Oprócz wykazania poprawy kontroli glukozy, nasz algorytm wygenerował zalecenia, które miały bardzo wysoką korelację z zaleceniami lekarza z ponad 99% zalecenia algorytmu dostarczone w ciągu 100 tygodni badań pacjentów uznanych przez lekarzy za bezpieczne”.

Czytaj także:

Eksperci ostrzegają: COVID-19 może wywołać cukrzycę