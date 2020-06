Jak skutecznie obniżyć swój wiek metaboliczny? Coraz częściej zadajemy sobie to pytanie – i słusznie – bo nie liczy się jedynie to, na ile lat się czujemy i jak wyglądamy. O wieku metabolicznym nie świadczy nasza metryka, ale ogólna kondycja organizmu i skład ciała, który w przypadku wielu osób daleki jest od ideału. Dowiedz się, w jaki sposób skutecznie i bezpiecznie obniżyć wiek metaboliczny i poprawić stan zdrowia.

Wiek metaboliczny a wiek metrykalny

Wiek metrykalny związany jest z naszą datą urodzenia. Wiek metaboliczny nie musi mieć wiele wspólnego z wiekiem metrykalnym ze względu na działanie kilku bardzo ważnych czynników. Wiek metaboliczny jest odzwierciedleniem kondycji organizmu, którą określa się na podstawie specjalistycznej analizy składu ciała. Uwzględnia ona przede wszystkim:

ilość tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej w organizmie,



stopień nawodnienia organizmu,



tempo przemiany materii.

Wiek metaboliczny wielu osób jest znacznie wyższy niż ich wiek metrykalny. Coraz częściej można spotkać nastolatków, których wiek metaboliczny przekracza 35. rok życia oraz 50-latków, którzy pod względem metabolicznym dorównują przeciętnemu 80-latkowi.

Jak obliczyć wiek metaboliczny?

W celu obliczenia wieku metabolicznego wykonuje się analizę składu ciała za pomocą specjalnej wagi, czyli analizatora automatycznego. Takie badanie można wykonać m.in. u dietetyka, w klubach fitness oraz na nowoczesnych wagach łazienkowych, chociaż w przypadku domowych urządzeń pomiary mogą być nieprecyzyjne.

Analizator automatyczny pozwala określić m.in. wagę mięśni i tkanki tłuszczowej oraz ilość wody w organizmie. Na podstawie tych i innych parametrów można wyliczyć wiek metaboliczny ze wzorów matematycznych.

Badanie analizatorem pozwala dowiedzieć się, w jaki sposób postępować, aby obniżyć swój wiek metaboliczny. Najczęściej w celu odmłodzenia organizmu konieczne jest pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej i stosowanie odpowiedniej, racjonalnej diety oraz prawidłowe nawadnianie organizmu. W znaczącym stopniu na nasz wiek metaboliczny wpływa także aktywność fizyczna, która potrafi odmłodzić nas nawet o kilkadziesiąt lat.

Jak obniżyć wiek metaboliczny?

Niezależnie od tego, jaki jest nasz wiek metaboliczny, możemy skutecznie go obniżyć, stosując kilka sprawdzonych sposobów na odmłodzenie organizmu.

Kluczowa jest przede wszystkim zmiana sposobu odżywiania, bo to nasza dieta w największym stopniu wpływa na pojawienie się nadwagi i otyłości. Nadmiar tkanki tłuszczowej podnosi nasz wiek metaboliczny średnio o kilkanaście lat. To samo tyczy się zbyt małej ilości tkanki mięśniowej, choć w tym przypadku problemy pojawiają się nie tylko u osób z nadwagą i otyłością, ale także u osób szczupłych. W jednym i drugim przypadku niska masa mięśniowa wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu, prowadząc m.in. do zaburzeń procesu spoczynkowej przemiany materii.

Ważne: dieta, która ma obniżyć nasz wiek metaboliczny, powinna być dobrana do naszych indywidualnych potrzeb, które związane są z płcią, wiekiem, rodzajem wykonywanej pracy i ogólnym stanem zdrowia.

Kolejnym, ważnym czynnikiem, który wpływa na obniżenie wieku metabolicznego, jest aktywność fizyczna. Dzięki codziennym ćwiczeniom nie tylko szybciej zredukujemy zbędną tkankę tłuszczową, ale także znacząco obniżymy tętno spoczynkowe, co pozwoli zmniejszyć ryzyko przedwczesnego zgonu. Ruch pod każdą postacią pomaga też dotlenić organizm, wpływa na zmniejszenie ryzyka rozwoju schorzeń układu krążenia i schorzeń o podłożu metabolicznym oraz pomaga zachować sprawność fizyczną na długie lata.

W celu obniżenia wieku metabolicznego konieczne jest także nawadnianie organizmu, dzięki czemu będzie on mógł prawidłowo funkcjonować. Stopnień nawodnienia komórek wpływa zarówno na nasz wygląd zewnętrzny, przemianę materii i przebieg procesów biologicznych, jak i codzienne samopoczucie. Pijąc odpowiednią ilość wody, poprawiamy stan zdrowia, możemy uniknąć m.in. ciągłego zmęczenia i problemów z pamięcią oraz koncentracją.

Co jeszcze pomoże obniżyć wiek metaboliczny? W celu odmłodzenia organizmu trzeba zrezygnować z używek, postarać się zredukować codzienny stres i pamiętać o prawidłowej regeneracji organizmu, którą zapewnia m.in. zdrowy sen.

