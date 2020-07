Dieta 1200 kalorii: skuteczna, ale czy bezpieczna?

Dieta 1200 kalorii to sposób odżywiania, który ogranicza liczbę spożywanych dziennie kalorii do 1200. Ta dieta jest uważana za dietę niskokaloryczną, ponieważ dostarcza znacznie mniej kalorii niż większość przeciętnych dorosłych potrzebuje, aby utrzymać swoją wagę.

Należy pamiętać, że 1200 kalorii to najniższy poziom zalecanego zakresu diet niskokalorycznych dla kobiet. Niektórzy badacze klasyfikują diety niskokaloryczne jako wzorce żywieniowe, które dostarczają od 800 do 1200 kalorii dziennie, podczas gdy diety bardzo niskokaloryczne są klasyfikowane jako diety, które dostarczają mniej niż 800 kalorii dziennie. Diety te są zwykle przestrzegane przez krótkie okresy od tygodni do miesięcy, aby przyspieszyć szybką utratę wagi.

Diety niskokaloryczne i bardzo niskokaloryczne są powszechnie stosowane w warunkach klinicznych pod nadzorem lekarza, ale są również popularne wśród ogółu społeczeństwa. Diety te zazwyczaj zachęcają do stosowania produktów „niskokalorycznych”, „beztłuszczowych” i „o obniżonej zawartości tłuszczu”, aby pomóc w utrzymaniu niskiego spożycia kalorii, i zwykle obejmują liczenie kalorii, aby osoby na diecie upewniały się, że nie przekraczają dziennego limitu.

1200 kalorii to za mało?

Podczas gdy dieta 1200 kalorii może być odpowiednia na krótki okres w pewnych sytuacjach, 1200 kalorii to zdecydowanie za mało dla większości dorosłych. Ponadto, chociaż początkowo możesz doświadczyć szybkiej utraty wagi, gdy radykalnie zmniejszysz spożycie kalorii, badania pokazują, że diety niskokaloryczne rzadko pomagają utrzymać wagę na dobre.

Zapotrzebowanie na kalorie jest wysoce zindywidualizowane i zależy od wielu czynników, w tym wielkości ciała, wieku i poziomu aktywności. Dieta 1200 kalorii jest nieodpowiednia dla większości dorosłych.

Chociaż zapotrzebowanie na kalorie różni się w zależności od osoby, a dokładne potrzeby można określić tylko za pomocą specjalnego sprzętu lub obliczeń, przeciętna dorosła kobieta potrzebuje około 2000 kalorii dziennie, aby utrzymać swoją wagę, podczas gdy mężczyzna potrzebuje około 2500. Dieta 1200 kalorii może powodować negatywne skutki uboczne, takie jak zawroty głowy, skrajny głód, nudności, niedobory mikroelementów, zmęczenie, bóle głowy i kamienie żółciowe.

