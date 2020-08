Dzięki tym radom zrzucisz ostatnie, oporne 5 kg!

Stagnacja w odchudzaniu często pojawia się na finiszu redukcji zbędnych kilogramów. W jaki sposób z nią walczyć? Co zrobić, aby schudnąć do końca i osiągnąć właściwą wagę ciała? Poznaj skuteczne sposoby, które pomogą spalić oporny tłuszcz.

Odchudzanie może być skuteczne, czyli jak uniknąć zastoju wagi?

Zdaniem dietetyków zastój wagi na kolejnych etapach redukcji jest całkowicie normalny. Może pojawić się po zrzuceniu kilku lub kilkunastu kilogramów, jednak najczęściej mamy z nim do czynienia tuż przed osiągnięciem wyznaczonego celu. Nie wpływa to dobrze na naszą motywację i podejście do odchudzania, co powoduje kolejne problemy.

Z tego względu lepiej zapobiegać zastojowi wagi, bo gdy się on pojawi, trudno jest ponownie ruszyć z miejsca, oprzeć się pokusie podjadania i wrócić na prostą ścieżkę harmonijnej redukcji kolejnych kilogramów. Na początek trzeba przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego waga nagle przestaje spadać, bo może się okazać, że mamy w tym swój spory udział.

Metabolizm – słowo klucz w czasie odchudzania

Przemiana materii zwalnia, kiedy zaczynamy stosować kolejne diety. Nieumiejętnie ograniczając spożywanie kalorii, możemy szybko zauważyć, że efekty odchudzania nie są do końca zgodne z naszymi oczekiwaniami. Dzieje się tak z kilku powodów, ale najczęstsze z nich to ciągłe przebywanie na diecie, zapominanie o tym, że po odchudzaniu nie można wrócić do starych nawyków żywieniowych oraz pozwalanie sobie na małe odstępstwa od nowego schematu żywieniowego.

Jedząc zbyt mało, przestajemy spalać kalorie, a nasza waga zaczyna stać w miejscu. Co więcej, może okazać się, że przybywa nam nowych kilogramów, które są efektem „małych” przyjemności, bo osłabiony nieprawidłowo skomponowaną dietą organizm zaczyna magazynować każdą dostarczoną mu kalorię w celu uniknięcia zagłodzenia.

W jaki sposób pokonać spowolniony metabolizm? Jedząc zdrowo, naturalnie i dużo się ruszając! Ważne jest to, aby jeszcze bardziej nie ograniczać kaloryczności stosowanej diety, bo to jedynie pogorszy sytuację. Dietetycy polecają, aby w momencie stagnacji w odchudzaniu zacząć dostarczać do organizmu 28 kcal na każdy kilogram masy ciała, co ma „przekonać” nasz organizm do tego, że okres głodu minął i może on na nowo zacząć czerpać energię z rezerwy tłuszczowej.

Sposoby na ostatnie, oporne kilogramy

Pokonanie nadwagi jest trudne, więc trzeba przygotować się na chwilowy zastój w odchudzaniu. Wiedząc, co może nas czekać, jesteśmy gotowi się na ewentualne problemy i nie zniechęcimy się ich wystąpieniem. Jeżeli chcesz szybko i skutecznie schudnąć, koniecznie pamiętaj, że w czasie stagnacji niezbędne jest sztywne trzymanie się z góry ustalonych zasad, czyli:

stosowanie diety i unikanie podjadania,



pamiętanie o aktywności, która powinna mieć stałą intensywność,



regularne spożywanie posiłków,



wysypianie się i unikanie stresujących sytuacji.

Chwilowy zastój w odchudzaniu może być spowodowany naszą formą psychiczną, która tak samo, jak sposób odżywiania i tryb życia negatywnie wpływa na metabolizm. Początkowa euforia i radość z efektów odchudzania ułatwiają redukcję wagi i wpływają na większą motywację do działania, jednak z czasem może zacząć ogarniać nas zmęczenie psychiczne oraz fizyczne, które pojawia się właśnie pod koniec redukcji zbędnych kilogramów. Pomóc może pozytywne myślenie i niepoddawanie się chwilowym problemom. Normalne jest to, że kolejne kilogramy gubimy nieco wolniej – dzięki temu możemy uniknąć poważnego zagrożenia dla zdrowia.

Podsumowując, oporne kilogramy można pokonać konsekwencją w działaniu i cierpliwością. W końcu uda się je zredukować, ale musimy zadbać o stosowanie racjonalnej diety oraz pamiętać o aktywności fizycznej. W momentach kryzysowych nie wolno się poddawać, bo spowoduje to nie tylko zaprzepaszczenie dotychczasowych wysiłków, ale także realne ryzyko wystąpienia efektu jo-jo.

