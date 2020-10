6 sposobów, dzięki którym łatwiej będzie ci schudnąć

Jak nie skomplikować sobie wysiłków związanych z odchudzaniem i podążać prostszą i skuteczniejszą drogą? Oto 6 sposobów, dzięki którym odchudzanie stanie się łatwiejsze.

1. Zrównoważony styl życia zamiast diety

Nie katuj się różnymi dietami, które są trudne do wprowadzenia i do wytrwania w nich przez dłuższy czas. Często kończą się one pełnym wyrzutów sumienia efektem jo-jo. Zamiast tego, prowadź bardziej zrównoważony tryb życia: częściej się ruszaj, wprowadź do diety więcej błonnika, który na dłużej zapewni ci uczucie sytości. Sięgaj po warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste.

2. Nie ma złego jedzenia

Ser, chleb, tłuszcze, węglowodany – to tylko niektóre ze składników, których spożywanie wiele rodzajów diet wyklucza. Tymczasem w zdrowej diecie wszystkie grupy żywności potrzebne są do utrzymywania organizmu w dobrej kondycji. Chodzi o to, by nie eliminować żadnej grupy żywności z jadłospisu, ale wybierać mądrze. Np. jeśli węglowodany, to zawierające błonnik, np. owies, komosa ryżowa, pieczywo pełnoziarniste. Jeśli białko to jajka, indyk, kurczak, łosoś, a jeśli tłuszcze to zdrowe: oleje roślinne, ryby, masło orzechowe.

3. Brak wyrzutów sumienia podczas zakupów spożywczych

Czytanie po kolei każdej etykiety rodzi niemało stresu i sprawia, że zakupy trwają o wiele dłużej. Nie wspominając już o tym, że alejki ze słodyczami kuszą swoją ofertą. Łatwiej jest robić zakupy, poruszając się po obwodzie – to wokół niego rozplanowane są najpotrzebniejsze i najzdrowsze produkty. Pozwoli to też uniknąć zagłębiania się w bardziej niebezpieczne supermarketowe zaułki.

4. W odchudzaniu nie działa magia

Herbatki detoksykacyjne, tabletki spalające tłuszcz i inne tego typu produkty obiecują szybkie odchudzanie, ale często są kosztowne, nieskuteczne i mogą zawierać szkodliwe i ukryte składniki. Tymczasem w odchudzaniu nie ma żadnych magicznych sztuczek. Lepiej udać się do dietetyka i ułożyć swój plan żywieniowy.

5. Pozwól sobie na reset

Nie stresuj się, że gdy jesteś na mieście i idziesz ze znajomymi do restauracji, coś pysznego i niezdrowego cię ominie. Pozwól sobie na smaczny i nie do końca zdrowy posiłek, a przez kolejne dni przygotuj sobie do pracy coś lżejszego.

6. Nie dziel kalorii na te, które przyjmujesz i spalasz

Czasem pozwalasz sobie na ciastko, ale potem obliczasz, ile musisz ćwiczyć za karę, że je zjadłeś? Zdrowe odchudzanie tak nie działa. Nie chodzi o to, byśmy czuli, że coś przez nie tracimy. Chodzi o zdrowsze jedzenie przez długi czas, z pozwoleniem sobie na wyjątki od normy. Aktywność fizyczna też jest wskazana, ale tylko taka, która sprawia przyjemność, a nie będzie rodzajem kary.