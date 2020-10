Nie możesz ćwiczyć na siłowni? Ćwicz w domu z trenerami z YouTube'a! Którymi?

Epidemia koronawirusa spowodowała, że trenerzy, właściciele siłowni znów na jakiś czas stracą pracę, a osoby dbające o aktywność fizyczną miejsce, w którym mogą ćwiczyć. Sytuacja tych drugich nie jest stracona – jeśli ćwiczenia są dla ciebie ważne, możesz wykonywać je z domu.

Najciekawsze kanały fitness na YouTube

Wystarczy, że włączysz Internet i wybierzesz jeden, bądź kilka, z mnóstwa kanałów fitnessowych. Nie ma żadnego problemu, by znaleźć wśród nich te prowadzone przez trenerów, których styl prowadzenia zajęć, dobór ćwiczeń, najbardziej ci odpowiada. Każdy swobodnie może przeglądać i polskie, i zagraniczne kanały, ponieważ akurat podczas treningów online biegła znajomość (najczęściej) angielskiego wcale nie jest potrzebna.

Fitnessowych kanałów na YouTube jest tak dużo, że postanowiliśmy ułatwić wam zadanie i wybraliśmy te, naszym zdaniem, najciekawsze, prowadzone przez bardzo zaangażowanych trenerów – prezentujemy 4 kanały polskie i 4 zagraniczne. No to do roboty!

Monika Kołakowska

Monika Kołakowska to w polskim YouTube'ie fitnessowym kobieta-instytucja. Jej kanał ma ponad 500 tysięcy subskrypcji i znajdziecie na nim każdy rodzaj treningu. Dla początkujących, zaawansowanych, z podziałem na ćwiczenia na konkretne partie ciała czy ze względu na czas trwania. Monika dodaje filmy regularnie, tworzy też różne wyzwania. My na początek przygody z Moniką polecamy... trening dla początkujących, ale mający na celu szybkie spalenie kalorii. Warto wypróbować.



Codziennie Fit

Codziennie Fit to kanał prowadzący przez Martę Hennig, certyfikowaną trenerkę personalną, instruktorkę fitness i instruktorkę lekkiej atletyki, absolwentkę AWF-u we Wrocławiu. Marta udowadnia, jak „być fit bez wyrzeczeń i szkody dla portfela”. Proponuje niemało treningów, zamieszcza również przepisy na zdrowe dania. W czasie pandemii (i nie tylko) wypróbujcie jej trening na brzuch i pupę!



Ola Żelazo

Niemałą popularnością w serwisie YouTube cieszy się również Ola Żelazo, która ma ponad 150 tysięcy subskrybentów. Na jej kanale znajdziecie treningu z pilatesu, jogi, ćwiczenia wzmacniajace kręgosłup czy dno miednicy. Wiele z filmów Ola nagrała z innymi ekspertami. Jej treningi są zdecydowanie łagodniejsze niż te proponowane przez Monikę Kołakowską czy Martę Hennig, ale nie mniej wymagające. Skupiają się po prostu na innego rodzaju ćwiczeniach.



Fitness w wielkim mieście

Czyli kanał prowadzony przez Kasię Bigos. Znajdziecie na nim filmy z ćwiczeniami, ale też porady fitness i z zakresu pole dance, w którym Kasię wielokrotnie wyróżniano na zawodach w Polsce i Europie. Tej trenerce zdecydowanie nie brakuje pomysłów – znajdziecie na jej kanale bardzo dużo innowacyjncyh treningów, w sam raz do ćwiczenia w domu. Przykładem wideo, które polecamy – trening z klamką. Myślisz, że się nie zmęczysz? To go wypróbuj!



Rebecca Louise

Rebecca Louise to wulkan pozytywnej energii. Czasem trenerki online bywają wnerwiające z ich sztucznymi uśmiechami, jest jednak duża szansa, że akurat Rebecca cię nie zirytuje. Ona nie tylko budzi sympatię, ale i doskonale wie, co robi. Wiele z jej treningów trwa kilkanaście-dwadzieścia kilka minut, co sprawia, że podczas ich wykonywania nie znudzisz się, a porządnie zmęczysz. Możesz też za jednym razem wykonać, dla większej satysfakcji, dwa albo i trzy treningi Rebeki po kolei.



Up To the BEat Hit

Czyli kanał fitness, dzięki któremu możesz wykonywać ćwiczenia w rytm ulubionych przebojów. To znacznie ułatwia sprawę, bo czasem aż chce sie biegać czy skakać, gdy usłyszy się energiczną i dobrze znaną melodię. Podczas tych treningów bardzo się pocisz, tracisz kalorie, ale jeszcze większą masz z nich radość. Prowadzącej kanał nie brakuje kreatwyności. Wypróbujcie jedną z jej propozycji – 30-minutowy trening, podczas którego wykonuje się ruchy niczym z (nie) najlepszych filmów grozy.



XHIT Daily

XHIT Daily to jeden z najpopularniejszych kanałów fitness na YouTube – obserwuje go ponad 3 miliony osób. Ćwiczenia prezentuje bardzo dużo różnych trenerek i trenerów, dotyczą one wszystkich partii ciała. Wybraliśmy dla was trening Full Body Workout, wzmacniający najważniejsze mięśnie. Na XHIT Daily znajdziecie też treningi, które wykonują gwiazdy, m. in. Miley Cyrus, Lady Gaga czy Jennifer Lopez.



POPSUGAR Ftiness

Czyli kolejny kanał fitness, bijący rekordy popularności w sieci. Znajdziecie tam nie tylko ćwiczenia, ale i tutoriale, porady, nie tylko jak ćwiczyć, ale i jak wdrożyć u siebie zdrowszy tryb życia, zdrowo stracić na wadze, lepiej się odżywiać, mniej stresować na co dzień. Tym razem wybraliśmy dla was trening HIIT, który możecie wykonać w domu bez żadnego sprzętu.Czytaj też:

