Jak zostać trenerem personalnym?

Na trenerze personalnym ciąży ogromna odpowiedzialność za osoby, które korzystają z jego usług. Z tego względu zawód ten powinny wybierać jedynie osoby świadome roli, jaką mają pełnić. Trener personalny nie tylko planuje treningi, ale także motywuje do działania, jest prywatnym „psychologiem”, dietetykiem i fizjoterapeutą. Musi znać mechanizmy funkcjonowania ludzkiego ciała oraz zdawać sobie sprawę z tego, że to od jego wiedzy zależy stan zdrowia podopiecznych.

Trener personalny – co warto wiedzieć?

Zawód trenera personalnego jest modny i wiąże się z prestiżem. Korzystanie z usług prywatnego trenera poprawia motywację do działania i jest powodem do dumy. Niestety, spore zainteresowanie treningami personalnymi powoduje, że wiele osób zaczyna wykonywać ten zawód, choć nie mają ku temu predyspozycji. Korzystanie z usług nieodpowiednio przygotowanego do wykonywania pracy trenera personalnego może zakończyć się sporymi problemami. Choć potrzeby rynku są duże, bo przybywa osób, które chcą zacząć żyć aktywnie i szukają mentora, który pomoże im odnaleźć właściwą drogę, to nie każdy nadaje się do tego, aby być trenerem personalnym. Podpowiadamy, kto powinien zainteresować się tym zawodem, jak go zdobyć i na co zwracać uwagę, szukając dobrego trenera personalnego.

Czym zajmuje się trener personalny?

Zawód trenera personalnego nie jest zawodem, który podlega odgórnej regulacji, więc może go wykonywać niemal każdy. Trener personalny zajmuje się indywidualnym treningiem swoich klientów, podpowiada, jaką dietę wybrać oraz motywuje do działania, wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii. Bardzo ważne jest to, aby przyszły trener personalny posiadał niezbędne predyspozycje do pracy z ludźmi i wiedzę z zakresu m.in. anatomii, schorzeń przewlekłych, fizjoterapii oraz dietetyki.

Teoretycznie trenerem personalnym może zostać każdy, dlatego warto dowiedzieć się, jak wybrać odpowiedniego trenera, aby nie żałować. Ważne: trener personalny jedynie kieruje treningiem, układając plan ćwiczeń, który musi być dopasowany do stanu zdrowia i kondycji fizycznej jego podopiecznych. Reszta zależy od osób korzystających z jego usług, bo to one ćwiczą, pokonując swoje ograniczenia i na koniec korzystają z efektów treningów.

Jak zostać trenerem personalnym?

Aby zostać trenerem personalnym, trzeba przede wszystkim ukończyć odpowiedni kurs. Wybór jest dość duży, bo w niemal każdym większym mieście znajdują się ośrodki szkoleniowe, które oferują możliwość zdobycia odpowiedniego dyplomu. Brak dokumentów, które potwierdzają zdobyte umiejętności, to duża przeszkoda na drodze do sukcesu zawodowego. Trener personalny musi mieć wiedzę oraz doświadczenie, a także wyróżniać się określonymi cechami charakteru i umiejętnościami.

Najlepszymi kandydatami na trenerów personalnych są osoby, które cechuje m.in.:

empatia,

kreatywność,

komunikatywność,

umiejętność motywowania do działania,

umiejętność słuchania,

intuicja.

Każda z powyższych cech i umiejętności pomaga dotrzeć do osób, które mają różne potrzeby oraz mniej lub bardziej potrzebują motywacji do działania. Trener personalny musi być dobrym psychologiem – wiedza z zakresu psychologii pomaga nie tylko w typowych relacjach trener-podopieczny, ale także jest kluczowa w celu oceny sytuacji i usuwania indywidualnych blokad klientów, które utrudniają im realizację zamierzonych celów.

Kto nadaje się na trenera personalnego?

Przyszły trener personalny musi być osobą wysportowaną i aktywną fizycznie, której osiągnięcia motywują podopiecznych do działania. W przypadku osób młodych, dopiero rozpoczynających swoją przygodę z aktywnością, ważną rzeczą jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia np. ukończenie studiów na AWF-ie. Nie jest to oczywiście wymóg konieczny, jednak znacznie ułatwiający rozpoczęcie kariery. Osoby szukające trenera personalnego powinny zwrócić uwagę na jego kwalifikacje, podejście do podopiecznych oraz osiągnięcia w sporcie. Warto też poznać opinie innych osób, które korzystają z usług danego trenera, bo mogą one okazać się decydującym kryterium podczas dokonywania wyboru.