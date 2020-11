Chcesz zrzucić kilka kilogramów? Wypróbuj te koktajle odchudzające, a nadwaga zniknie w mgnieniu oka!

Koktajle odchudzające poprawiają metabolizm, usprawniają mięśnie oraz wyłączają geny, które przyczyniają się do magazynowania tłuszczu i niezliczonych przewlekłych problemów zdrowotnych. Wszystko, czego potrzebujesz, to blender i pomysł na idealny koktajl odchudzający.

Jakie składniki znajdują się w najlepszych koktajlach odchudzających?

Zdrowe koktajle odchudzające są przygotowywane z odpowiedniej mieszanki produktów, które, jak udowodniono naukowo, zmniejszają zawartość tkanki tłuszczowej. Niektóre z typowych składników, które dodajemy do tych koktajli odchudzających to:

Odżywka białkowa. Te proszki mają niską zawartość cukru lub innych substancji słodzących, są niskokaloryczne i bogate w wysokiej jakości białko, które w połączeniu z ćwiczeniami siłowymi pomoże zbudować masę mięśniową stymulującą metabolizm

Zdrowe tłuszcze. Składniki takie jak masło orzechowe, awokado i olej MCT, pomogą spowolnić trawienie, abyś był dłużej najedzony, aby zapobiec przejadaniu się

Błonnik. Spożywanie składników bogatych w błonnik, takich jak nasiona chia, siemię lniane, nasiona konopi, liściaste warzywa i owies, może pomóc w zapobieganiu skokom poziomu cukru we krwi, które mogą prowadzić do magazynowania węglowodanów w postaci tłuszczu

Niewielki (lub żaden!) dodatek cukru. Owoce są podstawą wszystkich koktajli, a ponieważ owoce naturalnie zawierają cukier, nie ma potrzeby dodawania innych substancji słodzących, takich jak miód, sok pomarańczowy lub mrożony jogurt, które jedynie dodają ogrom pustych kalorii.

Czy koktajle odchudzające faktycznie działają?

Zastąpienie standardowego śniadania smoothie odchudzającym pozwala schudnąć.

Na diecie złożonej z koktajli 39-latek z Teksasu pił określone rodzaje smoothie w ramach swojej diety odchudzającej. – Zauważyłem wyniki w pierwszym tygodniu – mówi. Przyznaje, że było to dla niego niesamowite. Stracił 10 kg i 13 cm w talii w ciągu sześciu tygodni.

52-letnia Martha Chesler z Ohio, która straciła 9,5 kg i 18 cm w talii w mniej niż 40 dni, miała takie same doświadczenia. – Natychmiast zobaczyłam wyniki – mówi.

W oryginalnym badaniu Zero Belly Test, w którym udział wzięło ponad 500 mężczyzn i kobiet, wielu uczestników straciło do 7,5 kg w ciągu pierwszych 14 dni. Teraz możesz osiągnąć takie rezultaty jeszcze szybciej. Wypróbuj poniższe przepisy i... chudnij!

Koktajle odchudzające – przepisy

Szarlotka



Na diecie często tęsknimy za słodyczami. Ten koktajl jest zdrowy, pomaga schudnąć, a przy tym jest słodki niczym deser. Łączy w sobie aromat jabłka, wanilii i cynamonu, co czyni z niego wyjątkowy jesienny napój.

Składniki:



1/4 mrożonego banana1/2 jabłka ze skórką1/2 szklanki niesłodzonego mleka migdałowego1 łyżeczka oleju lnianegoszczypta cynamonu do smaku1 miarka proszku proteinowego o smaku waniliowymwoda dla konsystencji (opcjonalna, ale zalecana).



Koktajl imbirowy



Imbir zawiera duże ilości prozdrowotnych składników odżywczych. Użyj świeżego imbiru: jest szansa, że ​​kupiłeś sproszkowany imbir i schowałeś go w szafce trzy lata temu, kiedy robiłeś ciasto z dyni. Od tamtej pory stracił moc. Aby zawsze mieć świeży imbir pod ręką, potnij go na małe kawałki i zamroź, a następnie odstaw do rozmrożenia przed starciem.

Składniki:



1/2 szklanki mrożonych truskawek1/4 mrożonego banana1 szklanka niesłodzonego mleka migdałowego1 łyżka świeżego imbiru, obranego i posiekanego1 łyżeczka mielonego siemienia lnianegoodrobina mielonego pieprzu1 miarka zwykłego białka roślinnego w proszkuwoda dla konsystencji (opcjonalnie).



Koktajl pietruszkowy



Pietruszka to najczęściej pomijana superżywność na świecie: badania pokazują, że pietruszka ma większą gęstość odżywczą niż jarmuż, ziele mniszka lekarskiego czy sałata rzymska.

Składniki:



1/4 szklanki świeżej pietruszki (w tym łodygi)1/4 szklanki rukwi wodnej1/2 szklanki mrożonych truskawek1/2 mrożonego banana1 łyżeczka nasion chia1 miarka zwykłego białka roślinnego w proszkuwoda dla konsystencji (opcjonalnie).



Koktajl herbaciany



Zielona herbata to doskonała metoda na wzmocnienie smoothie. Osoby, które regularnie piją zieloną herbatę, mają prawie 20 procent mniej tkanki tłuszczowej niż te, które tego nie robią. A EGCG, unikalny składnik zielonej herbaty, może dezaktywować genetyczne czynniki wyzwalające cukrzycę i otyłość.

Składniki:



1 szklanka zielonej herbaty1/2 mrożonego banana2 łyżki świeżego soku z cytryny1/8 awokado1 miarka proszku proteinowego pochodzenia roślinnego o smaku waniliowymwoda dla konsystencji (opcjonalnie).



Koktajl orzechowo-czekoladowy



Jeśli chcesz, aby koktajle odchudzające smakowały jak deser, ten przepis powinien być dla ciebie. Gęstość z banana sprawi, że będziesz przekonany, że pijesz koktajl mleczny, a kwasy omega-3 w orzechach włoskich sprawią, że twój brzuch będzie wkrótce płaski.

Składniki:



1/2 banana1 łyżeczka startej ciemnej czekolady1/8 szklanki posiekanych orzechów włoskich1 szklanka niesłodzonego mleka migdałowego6 kostek lodu1/3 szklanki czekoladowego proszku białkowego pochodzenia roślinnegowoda dla konsystencji (opcjonalnie).



Koktajl czekoladowy



Kolejna propozycja, która zagości w twojej kuchni już na zawsze. Ciekawostka: zawiera... fasolę!

Składniki:



1/2 banana1/4 dojrzałego obranego awokado1/4 szklanki ugotowanej czarnej fasoli1/2 szklanki niesłodzonego mleka migdałowego1/4 szklanki czekoladowego proszku proteinowego pochodzenia roślinnego6 kostek loduwoda dla konsystencji (opcjonalnie).

