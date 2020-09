Chcesz schudnąć? Co wybrać: bieganie, chodzenie czy jazdę na rowerze?

Bierzemy pod lupę trzy rodzaje aktywności fizycznej: chodzenie, bieganie i jeżdżenie na rowerze i porównujemy je pod względem możliwości najefektywniejszego stracenia na wadze.

Chodzenie

Zaleca się wykonywanie 10 000 kroków dziennie, czyli przejście ponad 6 km. Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej dodaje również że na spacery, czyli ćwiczenia o umiarkowanej intensywności należy poświęcać 150-300 minut tygodniowo. Można też chodzić szybciej – wtedy wystarczy tylko od 75 do 150 minut w tygodniu. W takim wypadku trzeba jednak kontrolować, czy spacer rzeczywiście jest wystarczająco intensywny, a tempo wynosi 50-70 procent tętna maksymalnego. Chodzenie to dobry wybór dla osób, które nie chcą tracić pieniędzy na sprzęt do ćwiczeń, a poza tym działa bardzo dobrze na stawy.

Niestety, spacerowanie nie jest dobrym sposobem na szybką utratę wagi. Biorąc pod uwagę, że podczas spacerów nie spala się wielu kalorii, muszą one trwać przez dłuższy czas. Oczywiście jeśli chodzenie wejdzie w nawyk i stanie się codzienną czynnością, będzie efektywne, jednak nie od razu.

Bieganie

Bieganie stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Nic dziwnego, w ciągu minuty pozwala spalić 2,5 razy więcej kcal niż chodzenie. Jedno z badań wykazało również, że biegacze są lżejsi i szczuplejsi niż osoby, które wykonywały inne aktywności fizyczne przez tyle samo czasu. Jednak bieganie, zwłaszcza na początku, może nie być najłatwiejszym wyzwaniem. Mimo że pozwala wzmocnić kości i minimalizuje stan zapalny w kolanach. Ponad połowa biegaczy co roku doznaje kontuzji, najczęściej skręcenia kostki, dlatego warto zainwestować w dobrej jakości buty i uzupełniać trening biegowy o trening siłowy.

Jeżdżenie na rowerze

Jazda na rowerze to sport prawdziwie uniwersalny. Można przecież jeździć po szosach, górach, lasach, korzystać z rowerów stacjonarnych czy ustanowić rower swoim środkiem transportu niepublicznego. Jeżdżenie na rowerze pozwala też spalić dużą liczbę kalorii. Poruszając się 16-18 km na godzinę przez 80 minut, przeciętny dorosły mężczyzna straci aż 725 kcal. Jednak dla wielu osób kupno własnego roweru i sprzętu: kasku, zabezpieczeń itp. może stanowić zbyt dużą przeszkodę, by jeździć na co dzień.

Która z aktywności odchudza najskuteczniej?

Wbrew pozorom, nie ma na to jednej odpowiedzi, choć mogłaby ona brzmieć: to, co sprawia ci najwięcej przyjemności. Nie ma sensu męczyć się bieganiem, z którego w końcu zrezygnujesz, jeśli można robić to, co się lubi, czyli np. chodzić i w ten sposób nie tylko chudnąć, ale i chronić się przed chorobami serca i niskim ciśnieniem.

Jeśli chodzi o samo spalanie kalorii, bieganie wygrywa i z chodzeniem, i z jazdą na rowerze. Warto jednak pamiętać, że w dużym stopniu obciąża ono stawy, choć z drugiej strony – pozwala wzmocnić mięśnie rąk i plecy.

