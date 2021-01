Chcesz schudnąć? Wypróbuj najlepsze herbatki wspomagające utratę wagi

Czym jest herbata i jakie ma właściwości?

Herbata to aromatyczny napój, najczęściej wytwarzany z liści Camellia sinensis, gatunku wiecznie zielonego krzewu pochodzącego z Azji.

Picie herbaty wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi, w tym ochroną komórek przed uszkodzeniami i zmniejszeniem ryzyka chorób serca. Niektóre badania wykazały nawet, że herbata może przyspieszyć utratę wagi i pomóc w walce z tłuszczem w okolicach brzucha. Stwierdzono, że niektóre typy herbaty są w tym celu szczególnie skuteczne.

Zielona herbata na odchudzanie

Zielona herbata to jeden z najbardziej znanych rodzajów herbaty. Ma wiele zalet zdrowotnych. To także jedna z najskuteczniejszych herbat na odchudzanie. Istnieją naukowe uzasadnienia, w których wiąże się zieloną herbatę ze spadkiem masy ciała i redukcją tkanki tłuszczowej.

W jednym badaniu z 2008 roku 60 otyłych osób stosowało standardową dietę przez 12 tygodni, regularnie pijąc zieloną herbatę lub placebo. W trakcie badania ci, którzy pili zieloną herbatę, stracili o 3,3 kg więcej wagi niż grupa placebo.

Inne badanie wykazało, że osoby, które spożywały ekstrakt z zielonej herbaty przez 12 tygodni, doświadczyły znacznego spadku masy ciała, redukcji tkanki tłuszczowej i obwodu talii w porównaniu z grupą kontrolną. Może to być spowodowane tym, że ekstrakt z zielonej herbaty jest szczególnie bogaty w katechiny, naturalne przeciwutleniacze, które mogą przyspieszyć metabolizm i zwiększyć spalanie tłuszczu.

Ten sam efekt dotyczy również matchy, wysoce skoncentrowanego rodzaju sproszkowanej zielonej herbaty. Zawiera te same dobroczynne składniki, co zwykła zielona herbata.

Jakie inne herbatki pomogą nam w odchudzaniu?

Najlepsze herbatki odchudzające

Herbata pu-erh



Herbata pu-erh to rodzaj chińskiej czarnej herbaty, która została poddana fermentacji. Ma ziemisty aromat, który rozwija się, im dłużej jest przechowywana.

Niektóre badania na zwierzętach wykazały, że herbata pu-erh może obniżać poziom cukru i trójglicerydów we krwi. Badania na zwierzętach i ludziach wykazały, że herbata pu-erh może pomóc w utracie wagi.

W jednym badaniu 70 mężczyznom podawano kapsułkę ekstraktu z herbaty pu-erh lub placebo. Po trzech miesiącach mężczyźni przyjmujący kapsułkę z herbatą pu-erh stracili około 1 kg więcej niż grupa placebo.

Inne badanie na szczurach przyniosło podobne wyniki, pokazując, że wyciąg z herbaty pu-erh miał działanie przeciw otyłości i pomagał hamować przyrost masy ciała.

Obecne badania ograniczają się do ekstraktu herbaty pu-erh, więc potrzebne są dalsze badania, aby sprawdzić, czy te same skutki odnoszą się do picia jej jako herbaty.



Czarna herbata



Czarna herbata to rodzaj herbaty, który przeszedł w większym stopniu proces utleniania niż inne rodzaje, takie jak herbaty zielone, białe lub oolong. Utlenianie to reakcja chemiczna, która zachodzi, gdy liście herbaty są wystawione na działanie powietrza, co powoduje brązowienie, które z kolei powoduje charakterystyczny ciemny kolor czarnej herbaty. Dostępnych jest wiele różnych rodzajów i mieszanek czarnej herbaty. Kilka badań wykazało, że czarna herbata może być skuteczna, jeśli chodzi o kontrolę wagi.

W jednym badaniu na 111 osobach odnotowano, że picie trzech filiżanek czarnej herbaty dziennie przez trzy miesiące znacznie przyspieszyło utratę wagi i zmniejszyło obwód talii, w porównaniu do picia napoju kontrolnego z kofeiną.

Niektórzy twierdzą, że potencjalny efekt odchudzający, jaki niesie picie czarnej herbaty może wynikać z wysokiej zawartości flawonów, rodzaju pigmentu roślinnego o właściwościach przeciwutleniających.

W jednym badaniu uwzględniono 4280 osób w wieku powyżej 14 lat. Okazało się, że osoby, które spożywały wyższe poziomy flawonów z żywności i napojów, takich jak czarna herbata, miały niższy wskaźnik masy ciała (BMI) niż osoby z niższym spożyciem flawonów. Jednak to badanie dotyczyło tylko związku między BMI a spożyciem flawonów. Konieczne są dalsze badania, aby uwzględnić inne czynniki, które mogą być z tym związane.



Herbata oolong



Herbata oolong to tradycyjna chińska herbata, która została częściowo utleniona, co stawia ją gdzieś pomiędzy zieloną herbatą a czarną herbatą pod względem utlenienia i koloru. Często jest opisywana jako mająca owocowy aromat i wyjątkowy smak, chociaż mogą się one znacznie różnić w zależności od poziomu utlenienia.

Kilka badań wykazało, że herbata oolong może pomóc w utracie wagi, poprawiając spalanie tłuszczu i przyspieszając metabolizm.

W jednym z badań 102 osoby z nadwagą lub otyłością piły herbatę oolong codziennie przez sześć tygodni, co mogło pomóc w zmniejszeniu zarówno masy ciała, jak i tkanki tłuszczowej. Naukowcy podejrzewali, że herbata umożliwiła to poprzez poprawę metabolizmu tłuszczu w organizmie.

W innym niewielkim badaniu podawano mężczyznom wodę lub herbatę przez trzy dni, mierząc ich tempo metabolizmu. W porównaniu z wodą, herbata oolong zwiększyła wydatek energetyczny o 2,9 proc., co odpowiada średnio spaleniu dodatkowych 281 kalorii dziennie.

Chociaż potrzeba więcej badań nad wpływem herbaty oolong, odkrycia te pokazują, że oolong może być potencjalnie korzystna dla utraty wagi.



Biała herbata



Biała herbata wyróżnia się spośród innych rodzajów herbaty, ponieważ jest minimalnie przetwarzana i zbierana, gdy krzew herbaciany jest jeszcze młody. Ma wyraźny smak, bardzo różniący się od innych rodzajów herbaty. Smakuje subtelnie, delikatnie i lekko słodko.

Korzyści płynące z białej herbaty są przebadane i wahają się od poprawy zdrowia jamy ustnej po zabijanie komórek rakowych. Badania wykonano jednak w probówkach. I chociaż potrzebne są dalsze badania, biała herbata może również pomóc, jeśli chodzi o utratę wagi i tkanki tłuszczowej.

Badania pokazują, że biała herbata i zielona herbata mają porównywalne ilości katechin, które mogą pomóc w utracie wagi. Co więcej, jedno badanie w probówkach wykazało, że ekstrakt z białej herbaty poprawia rozpad komórek tłuszczowych, jednocześnie zapobiegając tworzeniu się nowych.

Należy jednak pamiętać, że było to badanie w laboratorium, więc nie jest jasne, w jaki sposób skutki białej herbaty mogą dotyczyć ludzi. Potrzebne są dodatkowe badania, aby potwierdzić potencjalne korzystne działanie białej herbaty, jeśli chodzi o utratę tłuszczu.



Herbata ziołowa



Herbaty ziołowe to napary złożone z ziół, przypraw i owoców. Różnią się od tradycyjnych herbat, ponieważ zazwyczaj nie zawierają kofeiny i nie są wytwarzane z liści Camellia sinensis.

Popularne odmiany herbat ziołowych obejmują herbatę rooibos, herbatę imbirową, herbatę z dzikiej róży i herbatę z hibiskusa. Chociaż składniki i receptury herbat ziołowych mogą się znacznie różnić, niektóre badania wykazały, że herbaty ziołowe mogą pomóc w redukcji wagi i utracie tłuszczu.

W jednym badaniu na zwierzętach naukowcy podali otyłym szczurom ziołową herbatę i odkryli, że zmniejszyła ona ich masę ciała i pomogła znormalizować poziom hormonów.

Herbata rooibos to rodzaj herbaty ziołowej, która może być szczególnie skuteczna jeśli chodzi o spalanie tłuszczu. Jedno badanie z probówki wykazało, że herbata rooibos zwiększa metabolizm tłuszczów i pomaga blokować tworzenie się komórek tłuszczowych. Potrzebne są jednak dalsze badania na ludziach, aby przyjrzeć się wpływowi herbat ziołowych, takich jak rooibos, na utratę wagi. Czytaj też:

Co pić, aby schudnąć? Rozwiązania przychodzą prosto z IndiiCzytaj też:

Pijesz kawę, aby schudnąć? Sprawdź wady i zalety tego rozwiązaniaCzytaj też:

Czy sok z grejpfruta wspomaga odchudzanie?