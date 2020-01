Odstaw alkohol na 1 miesiąc i sprawdź, co stanie się z twoim ciałem. Będziesz w szoku

„Dry January” to inicjatywa organizowana przez organizację charytatywną Alcohol Change United Kingdom. Ma ona zachęcić ludzi do rezygnacji z alkoholu na 1 miesiąc na początku roku. Inicjatywa ta często zbiera się z noworocznymi postanowieniami wielu osób, które planują ograniczyć alkohol lub zupełnie z niego zrezygnować. Po świąteczno-sylwestrowym okresie osoby, który przesadziły z alkoholem, często same odczuwają potrzebę abstynencji. Styczeń może być więc odpowiednim momentem na przeprowadzenie bezalkoholowego miesiąca. Oczywiście, inicjatywę można wdrożyć w życie w dowolnym miesiącu. Nie mówiąc już o tym, jakie korzyści dla zdrowia przyniosłoby całkowite odstawienie alkoholu.

Pytanie jednak, czy rezygnacja z alkoholu na 1 miesiąc faktycznie poprawia stan zdrowia? I czy korzyści te są długotrwałe czy też wysiłki pójdą na marne już po pierwszym mocnym drinku? Sprawdzili to naukowcy z z Uniwersytetu Sussex w Falmer w Wielkiej Brytanii.

1 miesiąc bez alkoholu a zdrowie

Badania przeprowadzone przez dr. Richarda de Vissera z Uniwersytetu w Sussex wykazały, że osoby, które wzięły udział w inicjatywie „Dry January” w 2018 r., zgłosiły wyższy poziom energii i niższą masę ciała. Czuli także mniejszą potrzebę picia alkoholu, nawet kilka miesięcy po wzięciu udziału w tej inicjatywie.

W sumie 2121 osób wypełniło ankietę po rejestracji w kampanii na początku stycznia. W pierwszym tygodniu lutego 1715 uczestników wypełniło ankietę, a 816 uczestników przesłało dodatkowe dane w sierpniu 2018 r. I właśnie te dane wykorzystali brytyjscy naukowcy, by sprawdzić, czy 1 miesiąc bez alkoholu faktycznie daje długotrwałe efekty prozdrowotne.

Okazało się, że zmniejszyła się liczba dni, kiedy uczestniczy sięgali po alkohol w późniejszym okresie i to średnio o 4,3 dni w tygodniu. Nauczyli się także pić mniej. Wcześniej spożywali średnio 8,6 jednostek alkoholu na dzień picia, a zeszli do 7,1 jednostek alkoholu.

Wykazano także dodatkowe korzyści, jak oszczędność pieniędzy, lepszy sen i spadek masy ciała. Co ciekawe, zauważono je także u osób, które nie wytrwały bez alkoholu pełnego miesiąca.

Dodatkowe korzyści obejmowały także poczucie spełnienia pod koniec miesiąca, umiejętność kontroli nas swoimi słabościami, zwiększenie świadomości na temat swoich szkodliwych nawyków i ewentualnego uzależnienia od alkoholu, poprawę koncentracji i wzrost poziomu energii, lepsze ogólne samopoczucie.

Czytaj także:

Siedem sygnałów, że masz problem z alkoholem