Ponad 6 kg mniej w 2 tygodnie? Nowy sposób na odchudzanie u... dentysty

Dental Slim Diet Control ma być innowacyjnym sposobem na walkę z otyłością – globalnym problemem, który dotyczy już ponad 800 mln ludzi na całym świecie. Choroba ta nie tylko zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 i sprawia, że jest się bardziej podatnym na zakażenie koronawirusem, ale także poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie i jest głównym czynnikiem ryzyka m.in. cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia oraz wielu nowotworów.

Nakładki na zęby mogą pomóc w walce z otyłością

Nie wszystkie otyłe osoby kwalifikują się na operacje bariatryczne, które mogą zmniejszyć objętość żołądka (nawet o 90 proc.), ale wymagają długiego okresu rekonwalescencji i mogą grozić różnymi powikłaniami (m.in. zakrzepicą żył głębokich, zawałem serca lub przepukliną w bliźnie pooperacyjnej).

Nowy sposób leczenia tej choroby nie wymaga ani interwencji chirurga, ani farmakoterapii, ani pomocy dietetyka. Okazuje się, że spektakularne efekty bez żadnych operacji można osiągnąć dzięki wizycie u...dentysty.

Magnetyczne zaciski na zęby – nowa metoda odchudzania u stomatologa?

Badacze z Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii na łamach prestiżowego „British Dental Journal” opisali, w jaki sposób można zredukować masę ciała u osób otyłych za pomocą techonologii Dental Slim Diet Control, czyli specjalnych, indywidualnie dopasowanych do zgryzu pacjenta magnetycznych nakładek na zęby (dolne i górne trzonowce). Przez to, że klamry ograniczają możliwość rozwierania szczęk do 2 mm, konieczne jest przejście na dietę złożoną z płynnych produktów.

Zaciski nie utrudniają mówienia ani oddychania, można je też w każdej chwili zdjąć. Uczestnicy badań, którzy je stosowali w ramach eksperymentów badawczych, schudli średnio po 6,36 kg w ciągu 2 tygodni (najlepszy wynik to 14 kg w 14 dni). Większość uczestników była zadowolonych z tego rezultatu i odczuło motywację do dalszej walki z nadmiarem kilogramów.

Dentysta pomoże schudnąć otyłym? Od 6 do 14 kg mniej w 2 tygodnie

Samo noszenie nakładek nie powoduje żadnych konsekwencji zdrowotnych u otyłych (nadal badany jest długofalowy efekt tej metody). Prof. Paul Brunton, prorektor ds. nauki o zdrowiu na Uniwersytecie Otago w Nowej Zelandii przekonuje, że opracowana przez jego zespół badawczy metoda może być bezpieczną, skuteczną i tanią alternatywą dla chirurgicznych sposobów walki z otyłością.

Jego zdaniem magnetyczne zaciski na zęby mogą pomóc milionom otyłych ludzi na całym świecie. Dotąd nie udało się zaobserwować żadnych negatywnych skutków dla zdrowia badanych, a lekki dyskomfort może paradoksalnie przynieść pozytywny efekt i pozwolić im osiągnąć spektakularne efekty bez użycia skalpela.

