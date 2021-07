Chcesz wreszcie spalić tłuszcz i wyrzeźbić mięśnie brzucha? Nie popełniaj tego błędu

W walce o idealny „kaloryfer” amerykańska ekspertka fitness Tamara Pridgett zaleca, by... nie skupiać się wyłącznie na brzuchu. Co zatem robić? Oto jej plan.

Krok 1: Wzmocnij mięśnie rdzenia

WedługPridgett, ludzie powinni skupić się na utracie ogólnej tkanki tłuszczowej, a nie tylko na brzuchu. Ponieważ mięśnie są bardziej aktywne metabolicznie, im więcej ich masz... tym więcej kalorii spalisz. Zamiast skupiania się na mięśniach brzucha, zachęca ich do wzmocnienia mięśni tułowia. Będą one stanowić o sile całego rdzenia, który pomoże ustabilizować kręgosłup, poprawić postawę, zapobiegać bólom w dole pleców i wykonywać gwałtowne ruchy bez ryzyka urazów.

Krok 2: Stosuj dobry plan

Jeśli jesteś początkujący, ekspertka zaleca zacząć od dwóch do trzech dni treningu siłowego i jednego do dwóch dni ćwiczeń cardio. Postępuj zgodnie z tym formatem przez co najmniej cztery do sześciu tygodni. Dla bardziej zaawansowanych zaleca cztery do pięciu dni treningu siłowego i dwa dni cardio. Najprawdopodobniej będziesz musiał poeksperymentować z podziałem treningu, aby znaleźć to, co jest dla ciebie najlepsze.

Krok 3: Skup się na odżywianiu

Chociaż nie ma idealnej diety, która redukuje tłuszcz z brzucha, warto przemyśleć zawartość swojego talerza. Aby stracić tłuszcz, 50 proc. dziennego spożycia kalorii powinno pochodzić z węglowodanów, 25 proc. z chudych źródeł białka, a kolejne 25 proc. ze zdrowych tłuszczów. Nie skupiaj się na modnych dietach, których będziesz chciał przestrzegać przez miesiąc lub dwa. Pomyśl raczej o diecie jako stylu odżywiania, który ma służyć na lata. W związku z tym powinien zawierać miejsce na „małe grzeszki”, ale też solidną podstawę pełnowartościowych produktów.

