TOP 5 najlepszych ćwiczeń cardio – na odchudzanie, wzmocnienie mięśni i kondycję

Ćwiczenia cardio to rodzaj treningu wytrzymałościowego, który ma za zadanie poprawić wydolność serca i wzmocnić układ krążenia. Innymi słowy, regularne wykonywanie czynności podnoszących tętno i poprawiających kondycję może zmniejszyć ryzyko chorób serca, obniżyć ciśnienie krwi i poziom cholesterolu oraz pomóc w osiągnięciu i utrzymaniu prawidłowej wagi.

Korzyści zdrowotne płynące z ćwiczeń cardio

spalanie kalorii i tłuszczu w celu utraty wagi

obniżenie poziomu cholesterolu

pomoc w zapobieganiu chorobom, w tym nadciśnieniu, cukrzycy i chorobom serca, lub w kontrolowaniu ich

wzmocnienie serca

poprawa jakości snu

obniżenie stresu

zwiększenie wytrzymałości

poprawa zdrowia psychicznego poprzez zmniejszenie lęku i depresji

zwiększenie gęstości kości

wzmocnienie układu odpornościowego

Trening cardio na utratę wagi?

Oczywiście warto zauważyć, że utrata wagi to nie tylko treningi typu cardio. Przede wszystkim trening siłowy buduje mięśnie i przyspiesza metabolizm, co pomaga spalić więcej kalorii. Równie ważna jest zdrowa dieta, obfitująca w białko, zdrowe tłuszcze i błonnik, a także odpowiednią ilość węglowodanów. Jednak trening cardio może być wspaniałym uzupełnieniem twoich codziennych wysiłków, nie tylko zmierzających do utraty wagi, ale także zachowania zdrowia i kondycji.

Top 5 najlepszych ćwiczeń cardio

Aby ułatwić rozpoczęcie cardio, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych propozycji ćwiczeń, dzięki którym spalisz mnóstwo kalorii – co powinno być doskonałą motywacją do rozpoczęcia. Przekonaj się sam, jakie są proste i jak fantastycznie możesz się po nich czuć!

Bieżnia



Istnieją dwa rodzaje ćwiczeń cardio, które można wykonywać na bieżni: ćwiczenie ciągłe (w stałym tempie) oraz interwałowe, gdy przechodzisz od szybszych prędkości do wolniejszych. Szacuje się, że 50-kilogramowa kobieta, która pokona 10 km w 55 minut, spali ok. 500 kcal, zaś biegnący tym samym tempem 80-kilogramowy mężczyzna aż 800 kcal.



Skakanka



Skakanie na skakance jest zaliczane do najlepszych ćwiczeń spalających kalorie na świecie. Szybkość spalania wynosi od 667 do 990 kalorii na godzinę. Badania wykazały, że zapewnia nawet lepsze spalanie niż bieganie. Dlatego jeśli nie chcesz wychodzić na jogging, a w domu nie masz bieżni, sięgnij po skakankę! Obietnica lepszego spalania kalorii jest wyjątkowo zachęcająca.



Burpees

Burpees to popularne ćwiczenie, na które w skrócie składają się dwie czynności: wykonanie pompki oraz następujący po przysiad z wyskokiem i uniesieniem rąk do góry. Ćwiczenie jest niezwykle efektywne: kobieta ważąca 56,5 kg spali przez 60 sekund ok. 10 kcal, ktoś o wadze 70 kg – 12,5 kcal, a osoba ważąca 84 kg – około 15 kcal.





Pompki



Pompki to jedno z popularniejszych ćwiczeń na klatkę piersiową, które doskonale działa na biceps i... spalanie kalorii. Przy energicznym wykonywaniu pompek przez 10 minut, osoba ważąca 70 kg może spalić nawet 100 kalorii.



Plank

Popularna „deska” to doskonałe ćwiczenie do aktywacji wszystkich mięśni w ciele. Nie tylko szybciej spalasz kalorie niż w przypadku tradycyjnych brzuszków lub przysiadów, ale również masz mniejsze ryzyko kontuzji. To ćwiczenie pomaga w pozbyciu się bólu pleców, pomaga budować wytrzymałość i zwiększa elastyczność ciała.



Jeśli boisz się cardio, prawdopodobnie nie wykonujesz takich treningów na tyle często, aby dostrzec płynące z nich korzyści. Na ogół zaleca się co najmniej 150 minut ćwiczeń cardio tygodniowo – dobrze jest rozkładać ten czas na poszczególne dni, wykonując mniej męczące treningi. Jeśli jednak na dobre zaczniesz, być może z czasem je pokochasz

