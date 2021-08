Płaski brzuch dzięki... kawie? 5 nawyków, które pomagają osiągnąć wymarzoną figurę

Nawet tak niepozorna czynność jak codzienne picie kawy nie pozostaje bez wpływu na naszą figurę. Wbrew pozorom bardzo łatwo jest doprowadzić do tego, że korzystne działanie tych składników „małej czarnej”, które są dla nas zdrowe i mają pozytywny wpływ na nasz organizm, zostaje zniwelowane przez nadmiar szkodzących naszej sylwetce i zupełnie zbędnych dodatków.

Dzięki zawartej w kawie kofeinie można zmniejszyć ilość tłuszczu w komórkach wątroby i przyspieszyć tempo przemiany materii, co dodatkowo chroni nas przed tzw. niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, które występuje przy cukrzycy typu 2 lub otyłości. Niestety dodanie do niej kilku popularnych składników, które często idą w parze z filiżanką tego aromatycznego napoju może znacznie utrudnić nam walkę z nadmiarem kilogramów.

Wcale nie chodzi o małe co nieco, czyli słodkie ciasteczka czy batoniki, bez których wiele osób nie wyobraża sobie picia kawy. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet pijąc samą kawę można popełnić kilka zasadniczych błędów, przez które trudniej będzie nam osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Przez te całkiem niepozorne czynności można wpłynąć na figurę równie niekorzystnie jak przy objadaniu się pustymi kaloriami ze słodyczy. Czego zatem warto unikać?

Codziennie pijesz kawę? Te nawyki pomogą ci schudnąć!

Nie dosładzaj kawy!



Słodzenie kawy czy herbaty to jeden z najprostszych do wyeliminowania nawyków, dzięki którym można pozbyć się zbędnych kalorii.

Każda łyżeczka cukru to minimum 20 dodatkowych kalorii – zakładając, że w ciągu dnia przeciętnie pije się od około 3 do 5 filiżanek kawy, w ciągu miesiąca bez zbędnych wyrzeczeń można pozbyć się co najmniej jeden „niechciany” kilogram masy ciała.

Wbrew pozorom kubki smakowe bardzo szybko przyzwyczajają się do gorzkiego smaku kawy. Już po około 2 tygodniach organizm dostosuje się do wprowadzonych zmian i zapomni, że wcześniej „mała czarna” smakowała nam tylko na słodko.



Zastąp zbędny cukier lub sztuczne słodziki... cynamonem!



Szczypta pełnego antyoksydantów cynamonu nie tylko dodaje wyjątkowego aromatu kawie, ale na dodatek... obniża ciśnienie – idealne rozwiązanie dla nadciśnieniowców i osób, które szukają sposobu na to, by wyeliminować nawyk dodawania cukru do kawy.



Nie dodawaj tłustej śmietanki



Pijesz tylko zabieloną kawę? Jeśli zależy ci na odchudzaniu, to warto zdawać sobie sprawę z tego, że jedna porcja śmietanki 9-proc. to dodatkowe 100 kcal do spalenia.

Podobną kaloryczność ma dodanie 30 ml zagęszczonego mleka słodzonego, a taka sama ilość mleka niesłodzonego – około 40 kcal. Klasyczne cappuccino z mlekiem ma od około 55 kcal do 90 kcal (w zależności od tego, jak tłuste jest mleko, które użyjemy). Tylko czarna kawa bez żadnych dodatków w ogóle nie ma kalorii.



Kawa to nie deser – unikaj zbędnych (i kalorycznych) dodatków



Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że kawa może być równie kaloryczna jak... kotlet schabowy lub... hamburger. Winę za to ponoszą słodkie dodatki, które sprawiają, że „mała czarna” bardziej przypomina deser niż napój.

Filiżanka caffee latte może mieć około 188 kcal. Kawa z bitą śmietaną może mieć nawet... 600 kcal, a macchiato z lodami – nawet 800 kcal!



Pij kawę proteinową – nowy hit TikToka



Jeśli się odchudzasz i intensywnie trenujesz, to warto skorzystać z rozwiązania, które ostatnio podbija media społecznościowe. Użytkownicy popularnego TikToka prześcigają się w udostępnianiu przepisów na proteinową kawę z dodatkiem odżywek białkowych.

Wcale nie trzeba jednak wybierać pełne chemicznych składników proszki. Wystarczy zamienić sztuczne mieszanki na zmielone ziarna siemienia lnianego, chia lub namoczonych wcześniej nasion dyni, w których jest całkiem sporo naturalnego białka. Czytaj też:

Która kawa jest najzdrowsza? Wyniki 10-letnich badań, które objęły pół miliona ludziCzytaj też:

Każdy hot dog skraca życie o... 36 minut! Zaskakujące wyniki badańCzytaj też:

Pracujesz przed komputerem? Co pół godziny wstań na 3 minuty – zmniejszysz poziom cukru we krwi!