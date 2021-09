„Było mnie za dużo” – Andrzej Grabowski zdradza, dzięki czemu schudł ponad 40 kg

Otyłość to problem jednej czwartej polskiego społeczeństwa. Do niedawna zmagał się z nią także popularny aktor Andrzej Grabowski, który teraz chce pomóc innym w powrocie do zdrowia. Wraz z 4 osobami, które podobnie jak on przeszły operację bariatryczną, stał się ambasadorem kampanii społecznej promującej odchudzanie.

„Kilka lat temu moje życie wyglądało zupełnie inaczej”– przyznaje Andrzej Grabowski, który przez lata próbował walczyć z otyłością – jak co czwarty obywatel naszego kraju. „Zacząłem tracić nad tym kontrolę” – nie ukrywa aktor. Artysta jeszcze przed pandemią COVID-19 skorzystał z pomocy chirurgii bariatrycznej, by móc poddać się innemu zabiegowi – wszczepieniu endoprotezy bioder ze względu na nasilające się problemy z poruszaniem się. Andrzej Grabowski włączył się w ważną kampanię społeczną promującą walkę z otyłością Kultowy Ferdynand Kiepski, z postacią którego często utożsamiany wcielający się w tę rolę aktor, przed operacją ważył ponad 140 kg, a po wycięciu fragmentu żołądka udało się mu zrzucić ponad 42 kg. Dzięki temu mógł po raz kolejny trafić na stół operacyjny i odzyskać pełną sprawność fizyczną. Dziś zachęca do podobnej decyzji wszystkich, którzy się boją lub zupełnie nie są świadomi tego, że otyłość da się leczyć i warto korzystać z pomocy doświadczonych lekarzy potrafiących skutecznie ułatwić nam powrót do zdrowia. Na czym polega operacja bariatryczna? Komu jest zalecana? Nie tylko dieta, aktywność fizyczna i siła woli jest w stanie sprawić, że możemy drastycznie schudnąć. Jednym z najczęściej polecanych przez lekarzy sposobów na walkę z otyłością – a zwłaszcza otyłością olbrzymią, z którą zmaga się już ponad 1,5 mln Polaków – jest chirurgia bariatryczna, która jest doceniana przez medycynę od lat 50. XX wieku. W trakcie operacji bariatrycznej usuwa się fragment żołądka, który w dużej mierze odpowiada za wydzielanie greliny, czyli hormonu wywołującego u człowieka poczucie głodu. Konsekwencją zabiegu jest osiąganie przez osoby otyłe uczucia sytości po spożyciu mniejszej ilości pokarmu niż przed zabiegiem. Pozwala to na szybszą redukcję masy ciała i zmusza do wyraźnej zmiany nawyków żywieniowych. facebook Operacja bariatryczna (w ramach której można zastosować m.in. balon żołądkowy, opaskę, radykalną rękawową resekcję żołądka lub specjalne bypassy gastryczne) traktowana jest często jako ostateczne rozwiązanie, kiedy zawiodą inne sposoby na redukcję masy ciała. Zaleca się ją osobom pełnoletnim (od 18. do 65. roku życia) z BMI ≥40 kg/m2 lub BMI 35–40 kg/m2 w przypadku choroby współistniejącej (np. cukrzycy), której przebieg może ulec poprawie po operacji. Wielu ludzi obawia się jednak zdecydować na pomoc chirurgiczną, co tylko naraża ich na kolejne problemy zdrowotne. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że otyłość jest chorobą przewlekłą, która nie tylko skraca życie, ale znacznie obniża jego jakość i może prowadzić m.in. do: cukrzycy typu 2

nadciśnienia tętniczego

bezdechu sennego (który w skrajnych sytuacjach może być śmiertelnie niebezpieczny)

chorób układu sercowo-naczyniowego i problemów kardiologicznych

nowotworów

chorób stawów i kręgosłupa W ramach kampanii społecznej obok Andrzeja Grabowskiego ambasadorami zostały także osoby, którym udało się schudnąć dzięki chirurgii bariatrycznej. instagram Ile kosztuje operacja bariatryczna? Kto może leczyć się za darmo? W Polsce chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej jest refundowane przez NFZ po spełnieniu określonych warunków. Na terenie całego kraju działa też sporo ośrodków, które wykonują operacje bariatryczne odpłatnie (ich koszt w zależności od rodzaju zabiegu i miasta, w którym jest wykonywany może wahać się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy zł). Szczegółowe informacje na temat tego typu zabiegów można znaleźć na stronie internetowej kampanii wnowymksztalcie.pl Czytaj też:

