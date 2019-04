Czy aby na pewno dobrze mierzysz ciśnienie?

Mierzenie ciśnienia tętniczego jest ważne nie tylko w przypadku osób, u których występuje nadciśnienie lub choroba wieńcowa. W tym przypadku codzienne pomiary są niezbędne w celu określenia skuteczności działania przyjmowanych leków. Staranne prowadzenie dzienniczka pomiarów jest dla lekarza cenną wskazówką, która może skłonić do wykonania dodatkowych badań i zmiany leczenia.

Aparat do mierzenia ciśnienia

Coraz częściej korzystamy z prostych w obsłudze ciśnieniomierzy, dzięki którym możemy sami dokonać pomiaru ciśnienia w warunkach domowych. To spore ułatwienie, bo nie ogranicza nas konieczność udania się do lekarza lub skorzystania z pomocy pielęgniarki. Kiedyś stosowano trudne w obsłudze ciśnieniomierze nieautomatyczne, które pozwalały na wykonanie bardzo precyzyjnego pomiaru, o ile prawidłowo się z nich korzystało. Dziś ciśnieniomierz automatyczny bez problemu może być używany nawet przez osoby starsze, jednak nie zawsze daje on prawidłowy wynik.

W celu otrzymania dokładnych pomiarów podczas mierzenia ciśnienia warto kupić urządzenie dobrej jakości, które będzie nie tylko proste w obsłudze, ale także „inteligentne” i pozwoli mieć wgląd w historię pomiarów, co jest szczególnie ważne w przypadku, gdy zapomnimy zapisać otrzymany wynik.

Dlaczego tak ważne jest prawidłowe mierzenie ciśnienia tętniczego krwi?

Zakup aparatu do mierzenia ciśnienia to nie wszystko; równie ważne jest nauczenie się jego obsługi, bo bez odpowiedniego przygotowania, nie dokonamy prawidłowego pomiaru. Wydawać by się mogło, że niewielkie błędy w pomiarze nie są ważne, ale jest inaczej – w niektórych przypadkach zawyżony pomiar jedynie o 2 mm Hg może być powodem niepotrzebnego wdrożenia leczenia. Dla porównania – nieodpowiednie ułożenie ręki podczas dokonywania pomiaru ciśnieniomierzem automatycznym może spowodować zawyżenie lub zaniżenie pomiaru nawet o 10 mm Hg.

Kiedy mierzyć ciśnienie?

Ciśnienie tętnicze krwi zależne jest od wielu czynników. Na jego podwyższenie i obniżenie wpływa nie tylko pogoda, której zmiany mogą powodować różne dolegliwości u meteoropatów, ale także nasz stan fizjologiczny np. choroba. Wiele osób nie wie, że ciśnienia nie należy mierzyć w kilku sytuacjach:

ciśnienia nie mierzymy tuż po posiłku;



ciśnienia nie mierzymy po wypiciu kawy, mocnej herbaty, napojów z dodatkiem kofeiny np. energetyków, a także po wypiciu alkoholu i wypaleniu papierosa;



ciśnienia nie mierzymy, gdy odczuwamy stres lub jesteśmy pobudzeni z powodu silnych emocji;



ciśnienia nie mierzymy po wysiłku fizycznym;



ciśnienia nie mierzymy, gdy odczuwamy ból.



Błędy podczas mierzenia ciśnienia

1. Nieprawidłowe ułożenie ramienia

Najczęstszym błędem podczas pomiaru ciśnienia jest nieprawidłowe ułożenie ramienia – jego zbytnie uniesienie lub opuszczenie. Dokonując pomiaru ciśnieniomierzem naramiennym, trzeba przyjąć pozycję siedzącą; ręka powinna swobodnie spoczywać np. na stole, a ramiona powinny układać się w linii prostej. Jeżeli zbytnio opuścimy ramię podczas pomiaru ciśnienia, to może być on zawyżony, a gdy będzie ono uniesione zbyt wysoko, to otrzymany pomiar może być zaniżony.

Ta sama zasada dotyczy pomiaru ciśnieniomierzem nadgarstkowym, ale z jednym wyjątkiem – w tym przypadku nadgarstek, na który zakładamy ciśnieniomierz, musi być oparty na klatce piersiowej w okolicy serca.

2. Zbyt luźny i za ciasny mankiet ciśnieniomierza naramiennego

Zbyt luźne oraz zbyt ciasne zapięcie mankietu ciśnieniomierza także powoduje błędy podczas pomiaru – jego zawyżenie lub zaniżenie. Błędny pomiar otrzymamy także, korzystając z ciśnieniomierza o zbyt szerokim lub wąskim mankiecie; aby uniknąć błędnych pomiarów, niektóre ciśnieniomierze mają w zestawie dwa mankiety o różnych rozmiarach.

3. Podnoszenie rękawa do mierzenia ciśnienia

Podczas pomiaru ciśnienia nic nie może uciskać ręki, dlatego podciąganie rękawa do góry nie jest wskazane.

4. Wybór złej ręki do pomiaru

Wiele osób mierzy ciśnienie nie na tej ręce, co trzeba, bo tak jest wygodniej. To także duży błąd, który może mieć wpływ na otrzymany wynik pomiaru. Ciśnienie zawsze mierzymy na lewej ręce w przypadku osób praworęcznych i na odwrót – u osób leworęcznych na ręce prawej.

