Źródlana, mineralna, stołowa czy lecznicza. Jaką wodę wybrać i dlaczego?

Aby zachować zdrowie, należy dostarczyć do organizmu min. 1,5 l płynów na dobę. Warto podkreślić, że najbardziej wskazanym płynem jest woda, jednak wlicza się w to także naturalne soki oraz napoje takie jak np. herbaty ziołowe. Należy wziąć pod uwagę fakt, że organizm będzie najlepiej nawodniony, jeśli napoje będą dostarczane regularnie, małymi łykami. Picie wody powinno być również dostosowane m.in. do zapotrzebowania, masy ciała, wieku, stanu fizycznego i warunków atmosferycznych.

Woda źródlana: Czy picie wody tego typu jest wskazane?

Wody źródlane często stanowią alternatywę dla wód wodociągowych. Czerpie się je ze złóż podziemnych, dlatego są czyste i nie posiadają szkodliwych czynników chemicznych. Nadają się idealnie do gotowania i przyrządzania napojów.

Warto podkreślić, że woda źródlana wypłukuje z organizmu korzystne składniki mineralne, dlatego też nie jest wskazane jej częste i regularne picie, tym bardziej w dużych ilościach. Według obowiązujących przepisów woda źródlana ma takie same właściwości jak woda z kranu.

Woda mineralna – właściwości wody i zalety zdrowotne

Naturalna woda mineralna to z kolei, według definicji Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, „woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, różniąca się od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pierwotną czystością pod względem chemicznym i mikrobiologicznym oraz charakterystycznym stabilnym składem mineralnym, a w określonych przypadkach także właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi”. Co w praktyce oznacza, że naturalne wody mineralne mogą zawierać tylko śladowe ilości składników mineralnych, które nie mają znaczenia fizjologicznego.

Najczęściej naturalne wody mineralne dzieli się na:

wysokozmineralizowane – mające powyżej 1500 mg/l składników mineralnych,



średniozmineralizowane – mające od 500 do 1500 mg/l składników mineralnych,



niskozmineralizowane – mające nie więcej aniżeli 500 mg/l składników mineralnych,



bardzo niskozmineralizowane – mające nie więcej niż 50 mg/l składników mineralnych.



Aby działanie naturalnych wód mineralnych wykazywało korzystne oddziaływanie na zdrowie, najlepiej wybierać wody wysoko i średnio zmineralizowane. Wśród tych najbardziej pożądanych składników mineralnych znajdują się m.in. sód, magnez, wapń, siarczany, chlorki i wodorowęglany, a czasem nawet żelazo, jod i fluor. Z kolei wody nisko i bardzo niskozmineralizowane będą idealne do przyrządzania posiłków, parzenia napojów ciepłych i soków.

Czemu warto zdecydować się na picie wody mineralnej?

Warto podkreślić, że według badań naturalne wody mineralne zawierają średnio blisko 4 razy więcej składników mineralnych niż wody źródlane, a do tego pierwsze z nich cechuje większe zróżnicowanie zawartych składników mineralnych niż w wodach źródlanych. Tym samym wśród zalet wód mineralnych wymienia się to, że:

alkalizują kwaśną treść żołądka,



ze względu na obecność sodu utrzymują równowagę kwasowo-zasadową,



ze względu na obecność magnezu wzmacniają kości oraz funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego,



ze względu na obecność potasu obniżają ciśnienie krwi.



Woda stołowa, czyli właściwie jaka?

Wody do picia tego rodzaju produkowane są z naturalnych wód źródlanych, które wzbogaca się wodami z korzystnymi dla organizmu składnikami mineralnymi. Najczęściej jest to wapń, magnez i jod, przez co woda stołowa recepturą przypomina naturalną wodę mineralną.

Często mówi się, że woda stołowa to woda twarda, co źle nam się kojarzy, a w praktyce oznacza, że zawiera wapń i magnez. Dlatego też pozbywanie się ich z wody prowadzi do zwiększenia ryzyka chorób układu krążenia i osteoporozy. Zatem, aby ulepszyć jej jakość, wystarczy zastosować filtr do wody, który pozbędzie się chloru i ew. innych związków takich jak miedź lub ołów.

Woda lecznicza – na co pomaga picie takiej wody?

Z kolei woda lecznicza powinna być pita na zalecenie lekarza. Ten segment wód mineralnych dzięki licznym badaniom farmakologicznym i klinicznym stanowi istotne wsparcie w leczeniu. W zależności od rodzaju, na półkach można spotkać wody o dużej zawartości żelaza, wapnia, jodu, sodu, bromu, a także związków siarki lub dwutlenku węgla. Kuracja wodą leczniczą trwa zazwyczaj 3-4 tygodnie i stosowana jest m.in. na:

schorzenia układu moczowego, jelit i trzustki,



zgagę,



cukrzycę,



reumatyzm,



dnę moczanową.



Koniecznie należy podkreślić, że trzeba je pić ściśle według zaleceń specjalisty i nie można podawać dzieciom oraz osobom chorującym na nadciśnienie tętnicze i choroby nerek.

