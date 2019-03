Sól kuchenna w 99% składa się z chlorku sodu. Sód jest niezbędny do utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej oraz równowagi wodno-elektrolitowej organizmu, aktywuje połączenia nerwowe, jest potrzebny do prawidłowej pracy mięśni, a także bierze udział w procesach trawienia i transportowania składników pokarmowych wewnątrz ustroju.

Dzienne spożycie soli

Dziennie nie powinniśmy spożywać więcej niż 5 g soli, czyli jedną płaską łyżeczkę od herbaty. Niestety przeciętny Polak przekracza normę dziennego spożycia soli nawet kilkukrotnie i to nie tylko soląc przygotowywane w domu potrawy, ale także sięgając po produkty spożywcze, których nie podejrzewa się o jej dużą zawartość.

Dlaczego sól jest szkodliwa?

Spożycie soli stale wzrasta. Dzieje się tak, ponieważ często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile soli zawierają produkty spożywcze, po które sięgamy. Trzeba wiedzieć, że sól oprócz poprawy walorów smakowych, przedłuża także trwałość produktów spożywczych, więc jest bardzo chętnie stosowana, jako konserwant. Nie sposób wyeliminować jej użycia w procesie produkcji żywności ze względu na to, że jest jednym z najskuteczniejszych środków, które zmniejszają ryzyko rozwoju szkodliwych patogenów np. w produktach mięsnych i rybnych.

Sól podobnie jak biały cukier uzależnia, dlatego bardzo chętnie dosalamy potrawy, choć tak naprawdę wcale nie jest to konieczne. Sól z powodzeniem mogą zastąpić inne przyprawy oraz świeże i suszone zioła – na pewno nie spowoduje to niedoborów sodu w naszym organizmie.

5 produktów, które zawierają więcej soli niż myślisz

1. Mieszanki przypraw

Gotowe przyprawy do mięs, zup oraz sosy sałatkowe i marynaty w większości składają się z soli. Popularna przyprawa uniwersalna w 100 g zawiera aż 70 g soli! Dodawana do mięs, zup oraz innych potraw powoduje, że bardzo łatwo jest przekroczyć dzienną normę spożycia soli.

Dostępne w sklepach przyprawy, także te typu FIX ułatwiają nam życie, ale niestety też szkodzą. Ich spożycie powinny ograniczyć przede wszystkim osoby starsze, nie należy nimi doprawiać także potraw serwowanych dzieciom. Zdecydowanie zdrowszą opcją jest samodzielne przygotowywanie mieszanek przyprawowych z pojedynczych składników. Wówczas mamy pełną kontrolę nad tym, co dodajemy do naszych posiłków. Jest to też zdecydowanie tańsze rozwiązanie. Gotowe przyprawy bez soli, wzmacniaczy smaku np. glutaminianu sodu oraz innych chemicznych substancji, są dość drogie, a bez większego problemu możemy ich odpowiedniki przygotować samodzielnie.

2. Kostki rosołowe i buliony warzywne

Kostki rosołowe i buliony warzywne to kolejny produkt, który składa się w większości z soli. Ponadto, kostki rosołowe są źródłem niezdrowego tłuszczu. Już 250 ml bulionu z 1 kostki rosołowej w połowie zaspokaja nasze dzienne zapotrzebowanie na sól. Niestety zwykle dodajemy kilka kostek rosołowych np. do sosu lub zupy, przez co nieświadome zwiększamy spożycie soli i szkodzimy swojemu zdrowiu.

3. Zupy w proszku i zupki chińskie

Wszystkie zupki w proszku i inne produkty instant to nie tylko bomba kaloryczna, ale także źródło soli. Już jedno danie z makaronem, które wystarczy zalać gorącą wodą, zaspokaja nasze dzienne zapotrzebowanie na sól. Jeżeli dodamy do tego także inne spożywane potrawy, to może się okazać, że jednego dnia przekroczymy dobową normę spożycia soli nawet kilkukrotnie.

4. Parówki

Uwielbiane przez dzieci parówki to także źródło dużych ilości soli. Nawet wybierając parówki, które niemal w 100% składają się z mięsa, nie unikniemy jej spożywania. W 100 g (3 sztuki) wysokiej jakości parówek z szynki znajduje się aż 2.1 g soli, czyli prawie połowa dziennego zalecanego spożycia.

5. Płatki śniadaniowe

Płatki śniadaniowe nie należą do produktów słonych. W 100 g zwykłych płatków kukurydzianych, pszennych i żytnich jest od 1,6 g do 3 g soli. Wartość ta jest zależna m.in. od procesu produkcyjnego oraz tego, czy są to płatki naturalne, czy smakowe.

Sól obecna jest w niemal każdym, przetworzonym produkcie spożywczym także w słodyczach, pieczywie, wyrobach cukierniczych oraz przetworach warzywnych. Dostarczamy ją do organizmu nawet podczas picia wody, dlatego w celu ograniczenia ryzyka przekroczenia dziennego zaleconego spożycia, trzeba wybierać wodę niskosodową oraz dokładnie sprawdzać skład każdego z kupowanych produktów.

