11 nietypowych zastosowań sody oczyszczonej

1. Gaśnica

Dokładnie tak. Soda oczyszczona jest w stanie ugasić drobne płomienie. Jeśli na grillu czy palenisku ogień będzie za duży, wystarczy posypać go odrobiną wodorowęglanu.

2. Udrażniacz rur

Odrobina sody wsypywana do rur pomaga je udrażniać i ułatwiać przepływ. Warto stosować takie działania profilaktycznie. Wystarczy raz na jakiś czas wsypać opakowanie sody do rur i zalać wrzątkiem.

3. Peeling dla owoców i warzyw

Soda jest bezpieczna w kontakcie z żywnością. Jest świetnym środkiem zapewniającym czystość owocom i warzywom. Wystarczy odrobinę sody nasypać na gąbeczkę, wyszorować owoce, a następnie je opłukać.

4. Neutralizator zapachu

Jeśli w lodówce utrzymuje się nieprzyjemny zapach wystarczy położyć na jednej półce wysypaną na spodek sodę oczyszczoną – wchłonie ona odór. Podobne uczynić można w przypadku obuwia – wystarczy nasypać proszku do butów i pozostawić je na noc. Spokojnie, sodę bez problemu wysypiesz z obuwia. Tożsame zastosowanie soda ma w przypadku dywanów, dywaników praz tapicerki samochodowej czy szafy z ubraniami. Wchłania nieprzyjemne zapachy i pomaga zachować świeżość.

5. Środek czyszczący srebra

Już nasze babcie wiedziały jak zadbać o rodowe srebrne sztućce. Nic się w tym temacie nie zmieniło. Wystarczy zmieszać sodę oczyszczoną z woda w proporcji 3:1 i uzyskaną pastę nanieść na srebra. Następnie spłukać czystą wodą i wypolerować bawełnianą ściereczką. Będą lśniły jak nowe!

6. Sposób na zacieki po kawie i herbacie

Pozostałe na kubkach osady po kawie i herbacie najprościej usunąć pastą z wody i sody oczyszczonej (podobnie jak sztućce). Niemniej soda znajduje też zastosowanie w czyszczeniu ekspresów do kawy czy dzbanków do herbaty. Wystarczy przygotować roztwór wody i sody 1:1 i moczyć w nim zabrudzone naczynia, lub też nieco rozrzedzony by jedynie przepłukać i usunąć ślady osadu.

7. Środek czyszczący piecyk

Najprościej rozpuścić sodę w wodzie i uzyskany roztwór wlać do rozpylacza. Ta magiczna mikstura usunie wszystkie (nawet tłuste!) zabrudzenia w piekarniku. Zaschnięty lub bardziej uporczywy brud możesz namoczyć lub pokryć gęstą pastą (soda z odrobiną wody) i usunąć następnego dnia.

8. Dodatek do prania

Pół filiżanki sody oczyszczonej dodanej do komory z proszkiem do prania znajduje wiele plusów. Przede wszystkim soda pomaga neutralizować nieprzyjemne zapachy (sprawdzi się zwłaszcza przy praniu odzieży sportowej), zmiękcza tkaniny (nie zaszkodzi dodać jej przy praniu ubranek dziecięcych) oraz wybiela je (idealne zastosowanie przy praniu firan).

9. Domowe SPA

Możesz dodać odrobinę sody do szamponu do włosów. Pomoże to utrzymać dłużej jego zapach po wysuszeniu włosów. Jeśli dosypiesz sodę do wody podczas kąpieli w wannie, Twoja skóra będzie bardziej miękka, a co za tym idzie peeling bardzie skuteczny. Soda doskonale się sprawdza również przy kąpieli stów. Łatwiej wówczas usunąć martwy naskórek.

10. Odstraszacz mrówek

Mix sody oczyszczonej oraz soli w proporcji 1:1 pomaga pozbyć się tych kłopotliwych owadów.

11. Uciecha dla oka

Jeśli chcesz, by kwiaty w wazonie dłużej stały piękne i świeże, dodaj odrobinę sody oczyszczonej do wody w wazonie.

