Nietypowe produkty, które nadają się na grilla

Grillowanie jest jedną z najpopularniejszych form spędzania latem czasu. Uwielbiamy spędzać czas na świeżym powietrzu, w gronie najbliższych przyjaciół i rodziny. Grillowanie ma swoje plusty – przede wszystkim pozwala wytopić tłuszcz z mięsa. Pytanie, co mają zrobić osoby, którym już przejadły się te wszystkie kiełbasy, kaszanki, karkówki i szaszłyki? Co jeszcze można wrzucić na ruszt, by nieco urozmaicić biesiadowanie na dworze i zaskoczyć znajomych? Jest kilka nietypowych produktów, które można grillować. Oto one:

Grillowanie arbuza

Ten słodki i pełen wody owoc nadaje się na grilla. Co ciekawe, po upieczeniu robi się lekko pikantny i mięsisty. Arbuza należy pokroić na cztery ćwiartki, a każdą z nich dodatkowo w plastry o szerokości kilku centymetrów. Uwaga, żeby się nie spaliły!

Grillowanie sałaty rzymskiej

Sałata z grilla? Owszem. Weź niedużą główkę sałaty rzymskiej, skrop ją oliwą z oliwek lub delikatnie posmaruj masłem i smaż na grillu w całości, aż miejscami się lekko przypali. Możesz oderwać zewnętrzne liście, jeśli się zwęglą. Podawaj jako dodatek do pozostałych dań z grilla.

Czytaj także:

Przepis na grilla idealnego

Grillowanie sera

Zdawać by się mogło, że ser kompletnie nie nadaje się na grilla. Istnieje jednak jeden jego rodzaj, który z powodzeniem można grillować (każdy inny natychmiast się rozpuści). Chodzi o ser halloumi. Należy podroić go na kawałki i smażyć z każdej strony około 4 min. Idealnie komponuje się z pieczywem. Po usmażeniu ma ciekawy, specyficzny smak i konsystencję. Podczas przeżuwania wydaje charakterystyczny odgłos.

Grillowanie cykorii

Cykoria jest wyjątkowo gorzkim warzywem, ale po grillowaniu jej smak zupełnie się zmienia. Cykoria stanie się bardziej słodka i delikatnie zwiędnie. Będzie smacznym dodatkiem do pozostałych potraw.

Grillowanie kalafiora

Warzywo to można przyrządzić na wiele sposobów, a grillowanie jest jednym z nich. Wystarczy pokroić kalafiora na kawałki (lepiej sprawdzą się większe różyczki), skropić oliwą z oliwek i wrzucić na ruszt.

Grillowanie pizzy

Odpowiednio wyrobione ciasto pizzowe można z powodzeniem wrzucić na ruszt. Lepiej jednak, żeby nie był on wykonany z delikatnych pręcików. Ewentualnie można też użyć tacki aluminiowej. Ważne, by wcześniej posmarować spód ciasta oliwą z oliwek. Pizza będzie chrupiąca i lekko przydymiona czyli idealna.

Grillowanie groszku

Doskonałe na grilla są całe strąki (groszek cukrowy). Można skropić je oliwą i sokiem z cytryny oraz posypać rozmarynem i parmezanem. Taka przekąska z grilla zaskoczy niejednego gościa.

Grillowanie marchewki

Ten sposób obróbki termicznej wydobywa z marchewki całą słodycz. Przypadnie do gustu nawet miłośnikom mięsa. Warto spróbować też ananasa z grilla. Po usmażeniu (kroimy świeży owoc w plastry) będzie zdecydowanie mniej kwaśny.

Oto kilka przepisów na potrawy z grilla:

Czytaj także:

Szparagi są lekkostrawne i bogate w witaminy. Można je gotować lub grillowaćCzytaj także:

Ziołowe klimaty na grilluCzytaj także:

Ostra gra! Czyli przepisy na pikantnego grilla