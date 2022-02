Panga – czy warto kupować? Wartości odżywcze ryby

Sięgając po ryby, także te mrożone, wydaje się nam, że dbamy o zdrowie. O zgrozo – coraz częściej podajemy pangę małym dzieciom, dla których jest to zwykle pierwszy kontakt ze smakiem ryby. To spory błąd, bo nie liczy się tylko brak ości oraz delikatny smak, ale wartości odżywcze.

Panga. Co to za ryba, gdzie występuje i jak wygląda?

Panga to słodkowodna ryba nazywana sumem rekinim, która pochodzi z południowo-wschodniej Azji. Sum rekini należy do ryb drapieżnych i występuje przede wszystkim w dorzeczu Mekong. Ma spore rozmiary (około 80 cm długości i ponad 25 kg wagi).

W Azji pangi cieszą się dużą popularnością. Nic dziwnego – świeża ryba ma dużo więcej wartości odżywczych i składników mineralnych niż mrożona. Hodowla pangi jest bardzo opłacalna i dla Wietnamu ma ogromne znaczenie gospodarcze.

Właściwości i wartości odżywcze pangi

Panga to ryba, która zawiera mało kwasów tłuszczowych Omega 3. To może być zaskakujące, bo przywykliśmy do myśli, że ryby są świetnym źródłem kwasów z grupy Omega. Tymczasem w tym wypadku tak nie jest.

Panga ma wysoką zawartość białka, zawiera również witaminy A czy D, ale o wiele mniej niż innego rodzaju ryby. Co więcej, w pandze znajdziemy minimalną ilość witaminy B, wapnia i magnezu. Wygląda więc na to, że panga ma niewiele wartości odżywczych.

Powszechnie panująca opinia na temat pangi. Dlaczego tak zła?

Panga cieszy się w Polsce dużą popularnością, bo jej mięso jest smaczne, delikatne i nie ma ości. Nie ma też charakterystycznego ostrego zapachu, z tego względu często kupujemy ją dla dzieci. Panga jest jedną z najchętniej kupowanych ryb, dlatego zajmuje wysokie miejsce w całkowitej sprzedaży ryb słodkowodnych. Nie jest to jednak właściwe, ponieważ panga nie tylko nie zawiera dużych ilości witamin ani kwasów tłuszczowych omega 3, ale również może zawierać hormon hCG. W mięsie ryby mogą się znaleźć pozostałości leków, przez co powinniśmy jej spożywać, a w szczególności dzieci.

Pochodzi z jednej z najbardziej zanieczyszczonych rzek, ale do sklepów głównie trafiają ryby hodowlane.

Czy jedzenie pangi może odbić się na stanie naszego zdrowia i zaszkodzić dzieciom?

Z pangą jest, jak i z każdą inną rybą hodowaną w Azji, czyli niezbyt dobrze, a jej hodowlę można porównać do klatkowych hodowli kurczaków. Dlaczego? Z kilku powodów. Korzystając z przykładu intensywnie hodowanych kurczaków, które są od lat na cenzurowanym i staramy się ich unikać w obawie o zawartość antybiotyków i hormonów w mięsie, postaramy się wyjaśnić tajniki hodowli tej samczej i „zdrowej” ryby.

Panga ryba, którą lepiej omijać szerokim łukiem

Zacznijmy od tego, że mamy błędne wyobrażenie o pandze. Wiele osób uważa, że jest to ryba morska, co jest nieprawdą, bo panga to ryba słodkowodna. Naturalnie występuje w Mekongu, jednak ta, którą znajdziemy w naszych sklepach, pochodzi zazwyczaj z mniejszych lub większych hodowli. Importowana jest najczęściej z Wietnamu i chociaż przechodzi szereg kontroli, to specjaliści od spraw żywienia nie polecają jej osobom chcącym stosować zdrową dietę.

Dla kogo jest zalecana, a kto powinien unikać jej spożycia?

Panga może zawierać hormon hCG, dlatego nie zaleca się, by jadły ją dzieci ani kobiety w ciąży. Jej spożycie może być szkodliwe i wywołać negatywne skutki zdrowotne.

6 powodów, które powinny wykluczyć pangę z naszej diety

1. Sposób hodowli pangi

Zła sława pangi jest związana przede wszystkim z warunkami, w jakich jest ona hodowana. Zanieczyszczone i przerybione baseny, w których nie ma odpowiednich warunków do naturalnego wzrostu ryb, wymuszają stosowanie różnych środków pobudzających tarło oraz utrzymujących młody narybek i dorosłe osobniki w dobrej kondycji zdrowotnej.

2. Antybiotyki i hormony stosowane w hodowlach

W hodowlach pangi stosowane są m.in. hormony pozyskiwane z moczu ciężarnych kobiet, które powodują, że ryby zaczynają się rozmnażać w nienaturalnych dla nich warunkach. Później stosuje się antybiotyki i inne chemiczne środki, zabezpieczające narybek i dorosłe ryby przed atakującymi je chorobami grzybiczymi i bakteryjnymi, których nie sposób uniknąć w przerybionych zbiornikach.

3. Pangę hoduje się w klatkach i karmi sztuczną paszą

W niektórych hodowlach pangi stosuje się specjalne klatki – ryby spędzają w nich większość swojego życia, więc nie mają możliwości swobodnego pływania i pozyskiwania naturalnego dla nich pokarmu. Karmione są wysokoenergetycznymi paszami, które nie są obojętne dla ludzkiego zdrowia i nie wpływają w pozytywny sposób na jakość mięsa tych ryb.

4. Wysoki stopień zanieczyszczenia wód

Brak odpowiednich norm sanitarnych (zwłaszcza w biedniejszych rejonach Wietnamu, skąd pochodzą najtańsze ryby), jest dodatkowym problemem, bo kumulują się w nich liczne zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne. Panga kumuluje w swoim mięsie wiele szkodliwych zanieczyszczeń, wśród których szczególnie niebezpieczne są metale ciężkie. Dodatkowym problemem jest ryzyko spożycia mięsa, które może być zakażone np. pasożytami oraz transportowane w nieodpowiednich warunkach.

5. Dodatek substancji zatrzymujących wodę

Tuż przed zamrożeniem filetów z pangi do mięsa dodaje się związki wiążące wodę. Dzięki nim ryba jest cięższa, a mięso bardziej jędrne i soczyste. Dodatkowo ryba ta jest glazurowana, więc osiąga jeszcze większą wagę, co można łatwo zauważyć, kiedy rozmrozimy taki filet.

Jak widać, podobieństw do klatkowej hodowli kurczaków jest całkiem sporo; niestety zwykle nie zdajemy sobie z tego sprawy i traktujemy pangę jako pełnowartościową rybę i doskonały zamiennik mięsa.

6. Panga wartości odżywcze

Panga wypada dość słabo pod względem wartości odżywczych. Zawiera minimalną ilość kwasów Omega-3, witaminy D, wapnia, magnezu oraz nie ma w niej witaminy A. Jest za to cennym źródłem witaminy B12, ale możemy ją też dostarczyć do naszego organizmu, jedząc wysokiej jakości mięso lub inne ryby o mniej kontrowersyjnym sposobie hodowli. Trzeba wiedzieć, że pangę hodowlaną cechują znacznie niższe wartości odżywcze niż pangę dziko żyjącą w Mekongu. Przede wszystkim ryby hodowlane mają mniej białka, więcej tłuszczu i znacznie mniej witamin oraz minerałów niż te żyjące w naturze. I tutaj kolejne podobieństwo do mięsa naszych kurczaków klatkowych.

Zagrożenia wynikające ze spożycia pangi

Panga hodowlana nie ma wielkich wartości odżywczych, a dodatkowo często zawiera w sobie hormony, które mogą być groźne dla zdrowia. Zastrzyki hormonalne z hormonem hCG sprawiają, że ryby się nie rozmnażają. Nie są jednak obojętne dla zdrowia ludzi, którzy spożywają tę rybę.

Dodatkowo, ryba ta nie ma większych wartości odżywczych, dlatego nie zaleca się przyrządzania jej zbyt często. Niewłaściwe jest zwłaszcza podawanie jej dzieciom.

Czy ryba może uczulać?

Uczulenie na ryby nie zdarza się tak rzadko jak myśli i często pojawia się u niemowląt. W przypadku ryb hodowlanych może być skutkiem ubocznym nie tylko karmy, którą otrzymują ryby, ale nierzadko i zastrzyków, jakim są poddawane.

Panga może zawierać białko, które u osób podatnych jest w stanie wywołać reakcję alergiczną, m.in. wysypkę. Warto jednak wiedzieć, że dotyczy to nie tylko tej ryby, ale wszystkich w ogóle. Co ciekawe, nieistotne jest w jaki sposób przyrządzimy rybę, bo poddanie jej działaniu wysokiej temperatury nie zmniejsza potencjału alergennego.

Czy panga jest hodowana w klatkach?

Panga pochodzi z hodowli i często jest trzymana w klatkach. Wywołuje to stres u zwierząt, który przekłada się na znaczne obniżenie wartości odżywczej mięsa. Dodatkowo pangi z chowu klatkowego często są faszerowane antybiotykami czy hormonami.

Gdzie i w jak prawidłowo ją kupić?

W Polsce panga sprzedawana jest w sklepach rybnych oraz w dużych marketach. Można ją często znaleźć w niskiej cenie, dlatego tak chętnie po nią sięgamy. Zamiast pangi warto wybierać ryby, które mają więcej wartości, choćby mirunę. Jeśli jednak będziemy chcieli raz na jakiś czas zjeść pangę, wybierajmy filety zaplombowane, dokładnie zapakowane, a nie obłożone lodem. Lepiej też nie kupować paluszków rybnych z pangi.

Dlaczego producenci mrożą pangę w dużej warstwie lodu?

Filety z pangi często są mrożone w dużych ilościach lodu. Dlaczego? Ponieważ dołożenie dodatkowej warstwy lodu do już wcześniej zamrożonej ryby, sprawia, że przedłuża się jej data ważności. Dzięki temu ryba dłużej zachowuje świeżość. Może to sprawić, że ryba będzie przydatna do spożycia nawet przez 4 miesiące od zamrożenia. Jak widać, to kolejny minus pangi.

Jak dobrze rozmrozić pangę?

Pangę najlepiej rozmrażać tak, jak inne ryby. Po wyjęciu z zamrażarki dobrze jest włożyć ją do wody. W ten sposób szybciej lód się rozpuści, a ryba będzie możliwa do przyrządzenia.

Jak przyrządzić pangę?

Pangę można usmażyć na patelni, upiec albo przygotować na parze. Warto jednak pamiętać, że sposób obróbki termicznej nie zmieni niewielkiej wartości odżywczej tej ryby. Oczywiście, jeśli już zdecydujemy się zjeść pangę, to zdrowszym wyborem będzie ryba gotowana czy pieczona niż smażona w głębokim tłuszczu. Najlepiej jednak wybrać po prostu inny gatunek ryby.

