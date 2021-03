Beta hcg w ciąży: normy badania. Czym jest beta hcg?

Beta hcg to badanie, ktore jest najczęściej wykonywane w celu potwierdzenia ciąży. Nie tylko ją wykrywa, ale również sprawdza, czy ciąża rozwija się prawidłowo.

Czym jest beta hcg?

Beta hcg to gonadotropina kosmówkowa, hormon, którego stężenie w organizmie zaczyna wzrastać, gdy dochodzi do zapłodnienia. Gdy zarodek zagnieżdża się w macicy, poziom beta hcg zaczyna rosnąć w bardzo szybkim tempie. Dzieje się tak do końca 1 trymestru. Po 13. tygodniu ciąży stężenie normuje się, a później stopniowo zaczyna spadać.

Poziom gonadotropiny kosmówkowej produkowany jest w kosmówce łożyska. Można go wykryć zarówno w moczu, jak i we krwi kobiety.

Beta hcg a test ciążowy

Domowe testy ciążowe, które pozwalają potwierdzić lub wykluczyć ciążę, bazują właśnie na obecności hormonu beta hcg. Pojawia się on w moczu kobiety już ok. 8 dnia po zapłodnieniu. Stężenie hormonu w organizmie wynosi wtedy 1 mIU/ml i może być już wykrywalne przez test ciążowy. To jednak bardzo wczesny etap, test więc może dać mylny wynik.

W takiej sytuacji warto odczekać kilka dni i ponownie wykonać test ciążowy. Z każdym kolejnym dniem poziom hormonu będzie wzrastał, test pokaże więc prawidłowy wynik. Warto również rozważyć wizytę w przychodni w celu zbadania poziomu hormonu we krwi.

Na czym polega badanie beta hcg?

Gdy miesiączka się spóźnia, a kobieta podejrzewa, że jest w ciąży, powinna udać się na badanie beta hcg. Jest ono miarodajne, co oznacza, że z całą pewnością potwierdzi ciążę. Badanie takie można wykonać na wczesnym etapie ciąży, gdy tylko poziom hormonu zacznie wzrastać. W tym momencie nawet wizyta u ginekologa nie jest w stanie potwierdzić ciąży, bo na usg po prostu nic jeszcze nie widać. A hcg już daje odpowiedź.

Badanie to można wykonać każdego dnia o dowolnej porze w punkcie pobrań w przychodni. Polega ono na pobraniu krwi z żyły łokciowej. Wynik najczęściej otrzymujemy tego samego lub kolejnego dnia.

Normy beta hcg

Wynik poniżej 1 mlU/ml wyklucza ciążę, a wynik powyżej 5 mlU/ml z całą pewnością ją potwierdza. Widełki rosną z tygodnia na tydzień i pozwalają oszacować, na jakim etapie ciąży znajduje się kobieta.

Normy beta hcg w przeliczeniu na tygodnie od ostatniej miesiączki:

3. tydzień ciąży 5 - 50 mIU/ml

4. tydzień 5 - 426 mIU/ml

5. tydzień 18 - 7 340 mIU/ml

6. tydzień 1080 - 56 500 mIU/ml

7. - 8. tydzień 7650 - 229 000 mIU/ml

9. - 12. tydzień 25 700 - 280 000 mIU/ml

13. - 16. tydzień 13 300 - 254 000 mIU/ml

17. - 24. tydzień 4 060 - 165 400 mIU/ml

25. - 40. tydzień 3 640 - 117 000 mIU/ml

Jak często wykonywać badania beta hcg?

Poziom hormonu podwaja się co 48-72 godziny. Badając go regularnie, można ocenić, czy ciąża prawidłowo się rozwija. U zwykłych pacjentek nie wykonuje się jednak wielokrotnych badań. Po potwierdzeniu ciąży kobieta spokojnie czeka na wizytę u ginekologa, który oceni parametry ciąży.

Gdy jednak mama ma za sobą historię poronień i utraty ciąż na wczesnym etapie, zaleca się monitorowanie wzrostu hormonu beta hcg. Dobrze jest sprawdzać przyrosty co tydzień, by sprawdzić, czy ciąża się rozwija. Zatrzymanie wartości na stałym etapie albo ich spadek może niestety oznaczać utratę ciąży.

Niski poziom beta hcg

Nie zawsze beta hcg przyrasta prawidłowo. Gdy z ciążą coś się dzieje, przekłada się to na stężenie hormonu gonadotropiny kosmówkowej. Niski poziom beta hcg może oznaczać ciążę pozamaciczną – wtedy wskazana jest wizyta u ginekologa, który oceni umiejscowienie zarodka.

Wysoki poziom beta hcg

Niepokojący jest również bardzo wysoki poziom beta hcg. Może on oznaczać ciążę zaśniadową, która polega na patologicznym rozroście łożyska. W takiej sytuacji ginekolog również wykonuje badanie usg, które sprawdza, czy w macicy występują pęcherzyki charakterystyczne dla ciąży zaśniadowej, czy też prawidłowa komórka jajowa.

