Chcesz żyć dłużej? 5 zasad, których musisz się trzymać

Każdego dnia dokonujemy pewnych, zdrowotnych wyborów. Dylematy typu „czy pójść dziś na trening?”, „czy zapisać się na basen?”, „czy nie piję za dużo?”, „czy nie powinienem zdrowiej się odżywiać?” pojawiają się u większości z nas. Powszechnie wiadomo, że styl życia ma ogromny wpływ na stan naszego zdrowia. Nie jest to wiedza tajemna, a fakt. Chcielibyśmy dożyć później starości, a jednocześnie każdego dnia dokonujemy niewłaściwych wyborów, które tylko zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci.

Nie wynaleziono jeszcze sposobu, który zapewniłby nam długowieczność. Nie oznacza to jednak, że musimy zdać się na los. Zamiast każdego dnia modlić się o dobre zdrowie i spokojną starość, powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Jeśli chodzi o stan zdrowia, wiele zależy od nas.

Jedno z badań opublikowanych w czasopiśmie „Circulation” dowodzi, że przestrzeganie tylko pięciu zdrowych nawyków może przedłużyć życie o około dziesięć lat.

5 zasad, których musisz się trzymać, jeśli chcesz dłużej pożyć

1. Przejdź na dietę śródziemnomorską

Powstało wiele badań dowodzących, że zachodnia dieta, bogata w smażone i tłuste pokarmy, obfitujące w sód i cukier, przyspiesza starzenie i może prowadzić do przedwczesnego zgonu. Większość z nas najprawdopodobniej więc doskonale wie, co należy z diety wykluczyć. Pytanie zatem, co jeść?

Należy podkreślić, że dieta jest silnie związana z długowiecznością. Badania od dawna sugerują, że dieta śródziemnomorska, która zawiera mnóstwo owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, orzechów i zdrowych tłuszczów oraz niewiele cukru, czerwonego mięsa lub przetworzonej żywności przynosi wiele korzyści zdrowotnych, w tym może przedłużyć życie.

2. Zadbaj o regularną aktywność fizyczną

Dzięki niej utrzymasz optymalną masę ciała, a to oznacza nie tylko ładny wygląd, ale przede wszystkim dobre zdrowie. Sport wspomaga układ sercowo-naczyniowy, a także wzmacnia mięśnie i kości. Ponadto pomaga zachować zdrowie psychiczne, dzięki produkcji hormonów szczęścia i redukcji stresu.

3. Kontroluj masę ciała

Trzymając się dwóch pierwszych punktów, z trzecim nie powinieneś mieć większego problemu. Niestety, wzrost masy ciała drastycznie zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, mogących doprowadzić do przedwczesnego zgonu, jak zwał serca, cukrzyca, miażdżyca.

4. Ogranicz, a najlepiej odstaw alkohol

Badania coraz częściej potwierdzają, że ludzie powinni ograniczyć spożycie alkoholu, aby uniknąć problemów zdrowotnych i zwiększyć długość życia. Chociaż niektóre analizy wykazywały, że umiarkowane spożycie niektórych alkoholi może mieć dobry wpływ na stan zdrowia, lepiej zachować ostrożność.

5. Nie pal lub przestań, jeśli palisz

Dla wielu osób ten punkt będzie najtrudniejszy do zrealizowania. Nikotyna jest bowiem jedną z najsilniej uzależniających substancji. Oprócz raka płuc, palenie papierosów wiąże się z poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak zawał serca, udar mózgu, rak jamy ustnej i gardła, a wszystko to stanowi poważne zagrożenie dla długowieczności.

