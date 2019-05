Dieta dobra dla wątroby – czyli jaka?

Wątroba jest jednym z tych organów, którymi nie zaprzątamy sobie głowy, dopóki nie zacznie szwankować. To na ogół następuje dopiero w średnim wieku, chyba że prowadzimy wyjątkowo niehigieniczny styl życia – np. nadużywamy alkoholu, nie myjemy rąk, przyjmujemy różne leki i suplementy bez trzymania się zaleceń. Kiedy wątroba daje o sobie znać, w pierwszej kolejności sięgamy po różne specyfiki dostępne bez recepty.

Zapracowana wątroba

Wątroba pracuje intensywnie właściwie przez cały czas – wpływa na codzienne funkcjonowanie poprzez zapewnianie energii, zwalczanie infekcji, oczyszczanie organizmu z toksyn, pomagając w procesach krzepnięcia krwi czy regulując poziom hormonów. To tylko kilka jej najważniejszych funkcji, bo tak naprawdę, jej działanie jest kluczowe dla naszego życia. Czy mamy tego świadomość? Niekoniecznie.

Według badania „Polacy a ich wątroba”, przeprowadzonego przez Instytut GfK na zlecenie firmy Sanofi w 2017 r., 84 proc. respondentów zna miejsce położenia wątroby w ludzkim organizmie, a 73 proc. deklaruje, że nie odczuwa żadnych dolegliwości z nią związanych. Ponadto, 87 proc. potrafi wskazać przynajmniej jedną jej funkcję. Warto również przytoczyć dane dotyczące znajomości czynników ryzyka występowania dolegliwości wątrobowych – 70 proc. ankietowanych wskazało, że głównym zagrożeniem dla prawidłowej pracy wątroby jest nadmierne spożywanie alkoholu. Jednocześnie, połowa badanych uznała (kolejno 50 i 47 proc.), że do najważniejszych czynników ryzyka należy otyłość i nieprawidłowa dieta.

Z przeprowadzonych badań wynika też, że co nieco wiemy na temat profilaktyki zdrowia wątroby. Wśród odpowiedzi na pytanie: „Jak Pan/i dba o wątrobę?” znalazły się kolejno:

ograniczam tłuste jedzenie – 31 proc. wskazań,



ograniczam spożycie alkoholu – 22 proc.,



dbam o prawidłową dietę – 21 proc,



nie jadam w fast foodach – 18 proc.,



staram się pić dużo wody – 18 proc.,



ograniczam nadmiar cukrów – 11 proc.2



Zauważamy więc, jak ważna dla zdrowia wątroby jest dieta.

Co służy wątrobie – elementy codziennej diety

– Odpowiednia dieta, obok aktywności fizycznej, to jeden z najważniejszych elementów codziennego stylu życia, który bezpośrednio wpływa na masę ciała oraz nasze samopoczucie – komentuje Klaudia Wiśniewska, dietetyk, ekspert kampanii „interAKTYWNIE po zdrowie”. – I właśnie od tych czynników w głównej mierze uzależniona jest prawidłowa praca naszej wątroby. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że właściwe odżywianie jest kluczowe dla naszego zdrowia, bardzo często zapominamy o prostych zasadach. Po pierwsze należy zadbać o regularność w spożyciu posiłków – powinny one występować w podobnych odstępach 3-4 godzinnych, z założeniem, że ostatni z nich spożyjemy 2-3 godziny przed snem. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest spożywanie 4-5 mniejszych porcji, zamiast 2-3 obfitych – pozwoli to mniej obciążyć naszą wątrobę. Kolejnym istotnym punktem jest sposób przygotowania posiłków. Oczywiście część produktów nadaje się do spożycia dopiero po obróbce cieplnej, warto jednak większość z nich przyrządzać na parze lub gotować w wodzie, ograniczając tym samym ich smażenie. Jeżeli to możliwe starajmy się również spożywać świeże posiłki tak, aby zmniejszyć konieczność ich ciągłego odgrzewania, które często wiąże się z dodatkiem tłuszczu. Poza ilością i sposobem przyrządzania posiłków, fundamentalną kwestią wciąż pozostaje jednak to, co jemy. Przede wszystkim należy ograniczyć nasycone kwasy tłuszczowe, pochodzące m.in. z tłustego mięsa czerwonego oraz cukry proste, zawarte w słodyczach i popularnych napojach gazowanych i niegazowanych. Ważne jest również wprowadzenie do diety owoców i warzyw w ilości minimum 400 g dziennie, zdecydowane ograniczenie picia alkoholu oraz odpowiednich płynów: wody, dobrej jakości kawy i herbaty – dodaje.

