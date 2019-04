Wcale nie trzeba pić alkoholu. 3 najczęstsze choroby wątroby

Reklamy telewizyjne zachęcają nas do sięgania po tabletki na wątrobę, które mają usprawnić jej funkcjonowanie i zapobiegać nieprzyjemnym dolegliwościom po spożyciu ciężkostrawnych posiłków. Niestety, dbanie o wątrobę nie jest aż tak proste, a zaniedbując ten narząd, możemy nabawić się bardzo niebezpiecznych schorzeń. Co szkodzi wątrobie? Przede wszystkim alkohol, ale nie tylko.

Funkcje wątroby

Wątroba to „wielofunkcyjny” i posiadający zdolność regeneracji narząd, który jest nam niezbędny nie tylko do wydalania toksyn z organizmu. Wśród najważniejszych funkcji wątroby, trzeba wyróżnić:

wytwarzanie, gromadzenie i uwalnianie glukozy, czyli sterowanie gospodarką węglowodanową,



wytwarzanie większości białek i aminokwasów, czyli sterowanie gospodarką białkową,



przekształcanie składników odżywczych w tłuszcze, syntetyzowanie cholesterolu, lipoprotein oraz fosfolipidów, czyli sterowanie gospodarką tłuszczową,



wytwarzanie żółci,



neutralizowanie szkodliwych toksyn pochodzenia ustrojowego i pozaustrojowego,



przekształcanie hemu w bilirubinę,



neutralizowanie drobnoustrojów i innych „zagrożeń” przedostających się do organizmu z zewnątrz.



Wątroba pełni szereg ważnych funkcji w organizmie, dlatego trzeba o nią dbać. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że niszczy ją nie tylko nadmierne spożywanie alkoholu i nieświadomie narażamy się na pogorszenie stanu zdrowia oraz niewydolność tak ważnego dla nas organu. Osoby niepijące oraz sięgające po alkohol sporadycznie też mogą cierpieć na choroby wątroby, dlatego trzeba zdać sobie sprawę z powagi sytuacji i jak najszybciej wspomóc swoją wątrobę zmianą sposobu odżywiania oraz stylu życia.

Choroby wątroby, które nie są związane z nadużywaniem alkoholu

Alkoholowe uszkodzenie wątroby to nie jedyna z poważnych chorób tego narządu. Oprócz nowotworów, które w większości dotykają osoby pijące nałogowo, wyróżnia się jeszcze kilka schorzeń wątroby, które są związane z naszym trybem życia oraz sposobem odżywiania. Nadwaga i otyłość równie bardzo szkodzą wątrobie, jak częste picie alkoholu. Nadmiar kilogramów i dieta bogata w tłuszcze oraz cukry proste, prowadzą do przedwczesnego starzenia się wątroby i jej stłuszczenia, które obserwowane jest już u osób dopiero wkraczających w wiek prokreacyjny. Jest to niezwykle niepokojące zjawisko, bo stłuszczenie wątroby przed ukończeniem 50. roku życia jeszcze kilkadziesiąt lat temu było rzadkością, a teraz obserwowane jest nawet u dzieci.

1. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NALFD)

NALFD to schorzenie, którego częstotliwość występowania niepokojąco wzrasta. Szacuje się, że w Polsce stłuszczenie wątroby, które nie jest spowodowane nadużywaniem alkoholu, dotyczy około 15% społeczeństwa. Ma ono przede wszystkim związek ze stosowaniem nieodpowiedniej diety i przyjmowaniem niektórych leków. Czynnikiem ryzyka, który zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia NALFD, są choroby współtowarzyszące nadwadze i otyłości, czyli nadciśnienie i cukrzyca typu II.

2. Polekowe uszkodzenie wątroby

Polekowe uszkodzenie wątroby nie jest już jedynie skutkiem przedawkowania farmaceutyków oraz długotrwałego stosowania silnych leków w nieodpowiednio dobranych dawkach. Coraz częściej tę chorobę diagnozuje się u osób przyjmujących różne suplementy diety oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne, a także sięgających po afrodyzjaki i dostępne bez recepty leki na potencję. Lekarze alarmują, że stajemy się społeczeństwem lekomanów, co niestety skutkuje poważnymi schorzeniami nie tylko wątroby, ale także serca oraz nerek. Stosując różnorodne leki dostępne bez recepty oraz suplementy diety, narażamy się na liczne powikłania związane z zachodzącymi pomiędzy nimi interakcjami i reakcjami alergicznymi, które również są powodem uszkodzenia wątroby i mogą prowadzić nawet do konieczności przeszczepu tego narządu.

3. Wirusowe zapalenie wątroby (WZW)

Istnieje kilka typów wirusowego zapalenia wątroby, przed którymi mogą uchronić nas szczepienia. Niestety nie zawsze o nich pamiętamy, co może skutkować poważnymi konsekwencjami. Wirusowe zapalenie wątroby jest chorobą zakaźną i choć w Polsce najczęściej mamy do czynienia jedynie z trzema wirusami powodującymi uszkodzenia wątroby, czyli wirusem typu A, B i C, to i tak stanowią one duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Wirusowym zapaleniem wątroby możemy zarazić się poprzez zaniedbywanie codziennej higieny (niemycie rąk, korzystanie ze wspólnych naczyń i sztućców), a także poprzez przygodne kontakty seksualne bez zabezpieczenia oraz w czasie zabiegów medycznych i przyjmowania narkotyków drogą dożylną.

