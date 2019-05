Cierpisz na bezsenność? Włącz to do diety – wspomoże produkcję melatoniny

Kiedy zmagamy się z problemami z zasypianiem, nie musimy natychmiast biec do lekarza po leki nasenne. Nie musimy też zaraz szukać rozwiązania swoich problemów w aptece. Chociaż suplementy są często uważane za naturalną alternatywę dla leków na receptę, są one stworzone do naśladowania tych rzeczy, które naturalnie znajdują się w żywności. Warto wiedzieć, że istnieją produkty, których włączenie do codziennej diety wspomoże produkcję melatoniny.

Melatonina – co to właściwie jest?

Melatonina jest hormonem wytwarzanym przez szyszynkę w mózgu. Odpowiada za regulację rytmu dobowego organizmu w celu zarządzania naturalnym cyklem snu i właśnie dlatego wiele osób uważa melatoninę za skuteczny sposób walki z bezsennością. Jednak oprócz poprawy snu, melatonina jest również zaangażowana w zarządzanie odpowiedzią immunologiczną, odpowiedzialna za regulację ciśnienia krwi i poziomu kortyzolu, dlatego należy zachować ostrożność przy stosowaniu jej na własną rękę.

Podczas gdy młodzi ludzie mają najwyższy poziom melatoniny, produkcja tego hormonu zmniejsza się wraz z wiekiem. Niektórzy naukowcy uważają, że właśnie dlatego starsi dorośli częściej mają problemy ze snem. Zaburzenia produkcji melatoniny mogą być też spowodowane innymi czynnikami, np. pracą zmianową czy zmianą strefy czasowej.

Sprawdź, które produkty wspomagają produkcję melatoniny:

